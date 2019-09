Dejan Lovren iskreno progovorio o atmosferi u reprezentaciji: Imam neki osjećaj koji nije dobar...

Hrvatska nogometna reprezentacija u petak (6. rujna, 20.45 sati) u 5. kolu kvalifikacija za Euro 2020. gostuje kod Slovačke. Izbornika Zlatka Dalića pogodili su brojni izostanci, zbog ozljeda nema Andreja Kramarića i Matea Kovačića, a u posljednji je trenutak otkazao i Ivan Rakitić koji se ne osjeća spremno. Na sve to se osvrnuo jedan od najiskusnijih - Dejan Lovren

Hrvatska igra protiv Slovačke i Azerbajdžana, a otkazao je Ivan Rakitić, zbog ozljeda nema Andreja Kramarića i Matea Kovačića. Mogao bi to biti znatan hendikep?

'Ne želim nikoga uvrijediti, ne bih htio nešto krivo kazati... Žao mi je što u reprezentaciji nismo više takvi kakvi smo bili na Svjetskom prvenstvu u Rusiji! Imam neki osjećaj koji nije dobar. Kao, eto, ono što smo napravili u Rusiji, to je to, nema dalje. Nije mi to drago. Jasno mi je da se otkazuje zbog ozljeda, i ja sam bio u takvim situacijama. A ostale situacije mogu prihvatiti, ali samo donekle. Mi smo reprezentacija koja i dalje može napraviti velike stvari, nije Rusija bila naš vrhunac i kraj. Nemamo mi 35 ili 36 godina pa da smo stari. Svi smo mi skupa - ili barem većina reprezentativaca - među najvažnijim igračima u svojim klubovima, treba to iskoristiti', kazao je Dejan Lovren u razgovoru za Sportske novosti te se osvrnuo i na svoje privatne probleme koje je svojedobno proživljavao:

'Kad sam imao problema, zna to dobro Luka Modrić, bilo je to 2016. godine, došao sam na okupljanje reprezentacije, stao sam pred sve i kazao, oprostite, nisam s glavom bio tu, nisam bio spreman, nisam ni zaslužio biti s vama. Znate i sami da su mi se događale neke stvari u privatnom životu, ali došao sam, digao sam se pred svima. Svi to znaju u reprezentaciji. Zato i jesam to što jesam. Otvoren sam, uvijek sam za razgovor. Da, ako netko ima problema, privatnih ili drugih, u redu. Međutim, svi ovi dečki koji su tu, koji su se odazvali, zaslužuju respekt.'

O kakvom onda to 'lošem osjećaju' točno govori Dejan Lovren?