Danska pokazala koliko je moćna, Katar nije imao šanse protiv aktualnih svjetskih prvaka; Hrvatsku čeka teška misija...

Aktualni svjetski prvaci Danci nastavili su niz pobjeda na Svjetskom prvenstvu za rukometaše u Egiptu, oni su u susretu 1. kola skupine II drugog kruga, u kojemu se natječe i Hrvatska, sigurno svladali Katarane sa 32:23 (17:12)

Za dva dana u 2. kolu ove skupine od 18 sati igrat će Hrvatska i Argentina te će Hrvatska u slučaju pobjede osigurati četvrtfinale kolo prije kraja. Ukoliko Danska u subotu očekivano svlada Japan i ta reprezentacija će osigurati četvrtfinale pa bi Hrvatska i Danska u međusobnom susretu u ponedjeljak mogle odlučivati o prvom mjestu u skupini.

U derbiju dana Španjolska je u susretu skupine I nadigrala Njemačku sa 32:28 (16:13). Španjolci su dominirali prvim poluvremenom da bi Nijemci odličnim otvaranjem nastavka stigli do prednosti od 25:22, no tada su stali. Španjolska je serijom 6-0 napravila preokret i time stigla do važnih bodova. Angel Fernandez postigao je šest golova za Španjolsku, dok je Timo Kastening postigao sedam pogodaka za Njemačku.