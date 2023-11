Danci preko Kekovih Slovenaca osigurali plasman na EURO

No, samo četiri minute potom Janža (30) je sjajno izvedenim slobodnim udarcem poravnao na 1:1. Ipak, početkom nastavka Delaney (54) je doveo Dansku u novo vodstvo, a do kraja utakmice prilike su imali samo Danci za povećanje vodstva, no nisu ih koristili.

Danska je s 22 boda osigurala prvo mjesto i nastup na EURU u Njemačkoj, dok je Slovenija druga u skupini s 19 bodova te ju za tri dana u Ljubljani čeka odlučujući dvoboj za drugo mjesto i odlazak na EURO protiv trećeg Kazahstana koji ima 18 bodova.