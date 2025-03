Dalić: Ovo je naš maksimum i to moramo prihvatiti. Ne zamjeram ni sebi niti igračima

'Francuzi su zaista bili bolji protivnik i čestitam im, kao i našim igračima, koji su se potrgali na terenu. Nije bilo lako nakon tri dana igrati ovakvu utakmicu. Nismo se mi htjeli braniti, ali su nas oni na to prisilili. Imaju veliku kvalitetu i bilo je jako teško. U ovom trenutku smo dali svoj maksimum. Promašili smo tri penala, Livaković je bio blizu dva, ali Francuzi su bili bolji od nas', rekao je u uvodu i dodao:

'Mi smo htjeli napasti, ali nismo mogli. Nije bilo ni energije, snage i brzine i ne mogu nikome, a ni sebi nešto zamjeriti. Dali smo maksimum, probali smo nešto sa zamjenama i pokušali smo doći do penala. Došli smo, ali nije bilo dovoljno. Ovo je naš maksimum, to moramo prihvatiti i to je realno. Jednu utakmicu možemo dobiti, ali na dvije je jako teško'.

Jeste li ranije trebali izvaditi Modrića i Kovačića?

Bili su na izmaku snaga. Na 1:0 smo htjeli mijenjati obojicu i dok smo čekali izmjenu smo primili drugi gol. Teško im je bilo pratiti taj ritam, umorni smo. Imali smo puno igrača, koji su trebali zamjenu pa su se borili do kraja. Joško je imao problema s ozljedom u nastavku… Bilo je stvari oko kojih nismo mogli reagirati.

Kako ste zadovoljni s mladim igračima, s Ivanovićem?

Debitirao je, ne možemo očekivati od njega da nešto napravi. Dobra je ovo škola za sve nas. Puno igrača ima preko 30 godina i teško je igrati igračima ovakve dvije utakmice u tri dana.

Kako ste odabrali tko će pucati penale?

Pitali smo tko je najspremniji i njih pet se javilo odmah. To je bila njihova odluka, bili su hrabri i nema zamjerki.

Sad vas čekaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. Ovaj poraz je odveo Hrvatsku u lakšu kvalifikacijsku skupinu?

Bila je opcija ili Španjolska u polufinalu Lige nacija ili Gibraltar u 1. kolu kvalifikacija. Ispao je Gibraltar. Naš cilj se zna, a to je da se plasiramo na Svjetsko prvenstvo. Cilj je bio ostati i u elitnoj skupini Lige nacija i to smo ostvarili.