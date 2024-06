Dalić o ključnoj mani Španjolske: 'Tu nisu baš najkvalitetniji, to oni ne trpe...'

'Baš sam 2006. bio na onoj velikoj utakmici protiv Brazila. Točno tamo ispod semafora, to mi je ostalo lijepo sjećanje, sjajna utakmica hrvatske reprezentacije i zaista nešto što se pamti cijeli život', započeo je.

'Sve u svemu dobro smo odradili ove pripreme, zaista imali smo dobre treninge. Dečki su maksimalno to sve skupa odradili. Nismo u nekim velikim problemima s ozljedama, to je najvažnije. Svi su zdravi, svi su spremni. Imali smo dvije dobre utakmice iza nas sa Sjevernom Makedonijom i Portugalom. Jedan dobar uvod. E sad ćemo pokušavati ponoviti to već sutra protiv Španjolske. Velika utakmica, veliki protivnik, najteži na početku, ali što možemo, to je tako i idemo se boriti.'

'Sjajna momčad, koja ima zaista veliku kvalitetu, puno, puno brzih igrača. Imaju tehniku, imaju posjed lopte na jednoj visokoj razini. To je njihov forte i mi to moramo spriječiti, mi to moramo zaustaviti, moramo se nametnuti. Mi moramo biti ti koji će imati taj posjed. jer oni su najopasniji u posjedu, ne vole kad im protivnik uzme loptu i kad ih napadne.'

'Tu nisu baš najkvalitetniji, to oni ne trpe. I mi moramo biti jako, jako strpljivi, tražiti igru, tražiti pas, biti pokretljivi, biti u bloku, kao što je bilo u Portugalu. Moramo izaći visoko i biti hrabri, igrati nogomet. Nemamo što izgubiti, ja želim da se sutra hrvatska reprezentacija nadigrava i da igra ono što je bilo protiv Portugala.'

'Sad su malo brži, sad su malo okomitiji. Imaju dva krilna igrača, Nicu Williamsa, koji je zaista jako, jako brz, Laminea Yamal na drugoj strani, to im je forte. To je ona razlika što nisu imali u finalu Lige nacija. Ta dva nova igrača imaju brzinu i mi na to moramo pripaziti', zaključio je izbornik.