Dalić: Bezveze se stvorio problem. Ovo je najbolje za igrača, Dinamo i reprezentaciju

'Bezveze se stvorio problem oko toga. Zajec je zvao u ime Dinama i pojasnili smo kako je protokol takav da igrač mora doći na okupljanje reprezentacije radi procjene stanja, a mi ćemo odlučiti ono što je najbolje za klub, igrača i reprezentaciju. Kad netko igra napola, ozlijeđen, to nikome ne odgovara. Najvažnije je da mislimo na igrača,' dodao je Dalić za Dnevnik Nove TV.

Spomenut je i Sandro Kulenović, koji briljira u Dinamu, a neki su zazivali njegov poziv u reprezentaciju: 'Sandro igra dobro, zabija golove i odrađuje svoj posao. Imamo tri napadača (Kramarić, Budimir, Matanović) kojima potpuno vjerujem. Ako Sandro ovako nastavi, doći će poziv.'

Za utakmicu protiv Škotske Dalić neće moći računati na Budimira zbog kartona, ali tvrdi kako je to pod kontrolom: 'Nije problem što imamo samo dva napadača, bit će dovoljno.'

Uz ozljede, izbornik se osvrnuo i na Marin Pongračića, koji je pozvan s pretpoziva: 'Malo me smeta što nemamo tu standardnost, nadam se da će se to promijeniti do kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Slažemo novu reprezentaciju kroz Ligu nacija, ali rezultat ne smije trpjeti. Najvažnija nam je Škotska; to je teška utakmica u kojoj želimo osigurati četvrtfinale Lige nacija.'

Zbog suspenzije, Livaković neće moći braniti protiv Škotske, a Dalić je objasnio kako će odlučiti o zamjeni: 'Imamo u stožeru četiri vrhunska bivša vratara, četiri Vatrena. Oni će dati svoj prijedlog, a ja ću odlučiti,' zaključio je Dalić.