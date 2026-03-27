Cure šokantni detalji teškog poraza: 'U svlačionici je stolicom gađao suigrača'

Posebnu pažnju privukao je susret Turske i Rumunjske, koji je završio minimalnom pobjedom domaće reprezentacije 1:0. Ipak, prema pisanju turskih medija, najveća drama navodno se odvijala nakon posljednjeg sučevog zvižduka - i to u svlačionici rumunjske reprezentacije.

Rumunji su, tvrde isti izvori, vrlo teško podnijeli novi bolan poraz, a nezadovoljstvo je navodno kulminiralo žestokim sukobom među igračima. U središtu priče našao se Florin Tanase, koji nije krenuo od prve minute, ali je u igru ušao u 66. minuti umjesto Razvana Marina.

Prema tvrdnjama iz Turske, upravo je Tanase nakon utakmice ušao u ozbiljan verbalni i fizički sukob s jednim od suigrača. Situacija je, navodno, u jednom trenutku toliko eskalirala da je rumunjski reprezentativac zgrabio stolicu i pokušao je baciti prema suigraču.

Na sreću, nije ga pogodio, a stolica je završila na podu. Turski novinari opisuju scene kao kaotične i šokantne te navode da su ostali članovi reprezentacije uspjeli smiriti situaciju i razdvojiti sukobljene strane.

Treba naglasiti kako se zasad sve temelji isključivo na informacijama iz turskih medija, dok iz rumunjskog tabora nije bilo službene potvrde o incidentu. Turska je ovom pobjedom izborila finale doigravanja protiv Kosova, a taj će se susret igrati u Prištini. Rumunjskoj pak preostaje prijateljska utakmica protiv Slovačke, koja je na rasporedu u utorak od 20:45.