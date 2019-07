Čudesni Manny Pacquiao postao najstariji prvak; fantastičan meč podigao gledatelje na noge

Manny Pacquiao (40) još jednom je oduševio svijet. Filipinac je došao do svjetskog WBA pojasa pobjedom nad Keithom Thurmanom u jednom fantastičnom meču. Suci su podijeljenom odlukom presudili u korist od sada najstarijeg svjetskog prvaka velter kategorije u povijesti boksa, a publika u rasprodanoj MGM Grand dvorani je boksače pozdravila ogromnim ovacijama

Od samog početka ovaj meč imao je visok tempo. Thurman je odlično otvorio, od početka je napao i mislio je iskoristiti činjenicu što je deset godina mlađi od svog legendarnog protivnika. Izgledalo je to sjajno, nekoliko puta je ozbiljno pogodio, no već u prvoj rundi vidjelo se što znači iskustvo. Pacquiao je primio određenu štetu, ali je dočekao svoj trenutak i u posljednjoj minuti runde koju je do tada i gubio šalje Thurmana na pod. Bilo je to značajno upozorenje za Thurmana, koji se odmah oporavio, ali je i smanjio svoju početku dozu agresivnosti, piše Fight Site.