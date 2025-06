Čudesni Alcaraz pomeo protivnika i ušao u treće uzastopno polufinale Roland Garrosa

Branitelj naslova je do četvrtfinala imao nekoliko iskušenja, gubio je po jedan set u dvobojima s Fabianom Marozsanom, Damirom Džumhurom i Benom Sheltonom, ali u četvrtfinalu ni u jednom trenutku nije izgubio kontrolu. Osvojio je prvih sedam gemova u meču, a kad je Paul konačno došao do svog prvog gema, uslijedila je nova Alcarazova serija od pet gemova za vodstvo od 2-0 u setovima.

Amerikancu treba odati priznanje što se nije predao, ali do prilike za bilo kakvu naznaku preokreta nije došao. Vodio je 4-3 u trećem setu, ali je onda u sljedeća tri gema osvojio dva poena i završio svoj put u Roland Garrosu u četvrtfinalu, što mu je najbolji rezultat na pariškoj zemlji u karijeri.

Alcaraz svoj najbolji rezultat može samo ponoviti, ako će ostati u turniru do nedjelje i još jednom podignuti "Pehar mušketira", kao što je to učinio prošle godine. Da bi se našao u finalu, morat će u pobijediti Lorenza Musettija (ATP - 7.) koji se do prvog pariškog finala probio pobijedivši Amerikanca Francesa Tiafoea (ATP - 16.) sa 6-2, 4-6, 7-5, 6-2.

Musetti uživa u najboljoj sezoni na zemljanoj podlozi, na kojoj je ove godine bio finalist u Monte Carlu te polufinalist u Madridu i Rimu. Na dva od ta tri turnira (Monte Carlo, Rim) pobijedio ga je Carlos Alcaraz, koji je zbog ozljede morao propustiti nastup u Madridu.

U šest međusobnih dvoboja na ATP Touru i Grand Slam turnirima Španjolac je pet puta svladao Musettija i ima 3-1 u mečevima na zemljanoj podlozi te 2-0 u ovoj godini. Već su se susreli i u Roland Garrosu, prije dvije godine u osmini finala. Musetti je osvojio sedam gemova, ali je u tom trenutku bio 17. nositelj, a Alcaraz prvi tenisač svijeta.

Musetti je danas na značajno višoj razini, ali je od pobjede nad Španjolcem u finalu turnira u Hamburgu 2022., u sljedećih pet mečeva osvojio tek jedan set, u ovogodišnjem finalu Monte Carla, a onda je u sljedeća dva ulovio još samo jedan gem.

No, Talijani još uvijek mogu sanjati o nacionalnom finalu za drugi ovogodišnji Grand Slam trofej. Prvi tenisač svijeta Jannik Sinner je na uvjerljiv način došao do četvrtfinala, a za plasman u polufinale mora pobijediti Kazahstanca Aleksandera Bublika, najvećeg iznenađenja u dosadašnjem dijelu turnira. Drugi četvrtfinalni par u gornjem dijelu ždrijeba čine prošlogodišnji finalist Aleksander Zverev i Grand Slam rekorder s 24 trofeja, Novak Đoković.