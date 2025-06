Dobili smo prvog polufinalista Roland Garrosa

o omjer na 4-4. Tri od te četiri pobjede Talijan je ostvario na zemljanoj podlozi. Iako je morao igrati četiri seta u njihovom prvom obračunu na Grand Slam turnirima, Musetti je bio nadmoćan većim dijelom dvoboja.

U svakom od tri seta koja su otišla na njegovu stranu, talijanski tenisač je ostavio Tiafoea bez 'breaka', a u trećem i četvrtom setu američki tenisač nije uspio doći ni do prilike za oduzimanje servisa svom suparniku. Američki tenisač, koji je u protekla tri izdanja dvaput bio u polufinalu US Opena, po prvi je put u Roland Garrosu došao do četvrtfinala, ali do polufinala protiv raspoloženog Talijana nije mogao.

Musettijev polufinalni suparnik bit će pobjednik dvoboja između drugog nositelja i branitelja naslova, Španjolca Carlosa Acaraza, i američkog tenisača Tommyja Paula (ATP - 12.), koji je na rasporedu u večernjem dijelu programa na stadionu Philippe Chatrier, od 20.15 sati.