Crvena zvezda šokirala RB Salzburg; u dvije minute nadoknadila 0:2 i izborila Ligu prvaka

U srijedu su odigrane i posljednje tri kvalifikacijske utakmice za ulazak u skupine Lige prvaka. Rasplet je donio i jedno veliko iznenađenje. Zvezda je nakon 0:0 u Beogradu, u Salzburgu protiv domaćeg Red Bulla izvukla 2:2. S time što je čak i gubila 2:0. Dalje su još prošli i Benfica, koja je bila bolja od PAOK-a 4:1 te PSV, koji je i u uzvratu svladao BATE Borisov 3:0

Za iznenađenje večeri pobrinula se Crvena zvezda koja je izbacila RB Salzburg odigravši 2:2 nakon što je susret u Beogradu završio bez golova.

Za Crvenu zvezda, koja je 1991. bila prvak Europe, ovo je prvi plasman u Ligu prvaka, dok je Salzburg sedmu sezonu u nizu zapeo u kvalifikacijama. Austrijanci su posljednji put u 'Champions league' igrali u sezoni 1994/95. kada su osvojili treće mjesto u skupini iza Ajaxa i Milana. Od tada je Salzburg čak 13 puta zapeo u kvalifikacijama, pri čemu posljednjih sedam sezona.

Nakon sat vremena igre činilo se kako će Salzburg prekinuti crni niz jer je domaćin imao vodstvo 2-0, međutim niti to nije bilo dovoljno. Austrijski prvak je dominirao od prve minute, no gosti su se odlično branili do same završnice prvog dijela. Kada se već činilo kako je prvi dio završiti bez golova, Salzburg je poveo. Andreas Ulmer je ubacio s lijeve strane, a Munas Dabbur zabio za vodstvo. Na otvaranju drugog poluvremena domaćin je stigao i do drugog gola. Hannes Wolf je izborio kazneni udarac kojeg je Dabbur realizirao za 2:0. Međutim, gosti su se ekspresno vratili postigavši dva gola u razmaku od dvije minute, a oba gola zabio je El Fardou Ben Nabouhane (65, 66).

U nastavku susreta domaćin je jurio po pobjedu, ali nisu uspjeli i gosti iz Beograda izborili su plasman u LP. Marin Pongračić je odigrao cijeli susret za Salzburg.