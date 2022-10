Cristiano Ronaldo opet na klupi, ali Manchester United pobjeđuje; 'crveni vragovi' na Old Traffordu lako svladali Tottenham

U derbiju 12. kola engleskog nogometnog prvenstva Manchester United je na svom Old Traffordu pobijedio Tottenham 2:0, a za goste je nastupio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić

United je slavio 2:0, a najbolji igrač utakmice bio je gostujući golman Hugo Lloris što možda i najbolje oslikava stanje na travnjaku Old Trafforda.

S druge strane, Cristiano Ronaldo je ostao na klupi Uniteda. Portugalac je obilježio posljednji međusobni dvoboj u kojem su također slavili 'crveni vragovi', a on je u pobjedi 3:2 zabio hat-trick. Večeras je pobjedu svojih suigrača pratio kao rezerva...

Portugalac je zabio i u 82. minuti, no njegov je gol poništen zbog zaleđa. Za goste je do 89. minute igrao Ivan Perišić .

Bio je to susret u kojem su 'crveni vragovi' apsolutno dominirali i pravo je čudo što nisu i uvjerljivije porazili 'spurse'. United je tijekom susreta uputio čak 28 udaraca, zabio je dva gola, još jedan mu je poništen zbog zaleđa, a domaći igrači su jednom pogodili i okvir gola.

U srijedu su odigrane još četiri utakmice pri čemu su tri završile rezultatom 1:0, a jedna bez golova.

Liverpool je minimalno pobijedio West Ham golom Darwina Nuneza u 22. minuti. Konstantinos Tsimikas je poslao dobru loptu u šesnaesterac, a Nunez je zabio glavom u desnu stranu gola. Nunez je mogao do gola i u 40. minuti, no pogodio je lijevu stativu. U samoj završnici prvog dijela gosti su mogli izjednačiti, no Jarrod Bowen nije realizirao kazneni udarac. Pucao je u lijevu stranu gola, ali je Alisson sjajno obranio. U drugom poluvremenu više nije bilo golova.