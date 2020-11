Cristiana Ronalda njegov menadžer nudi na sve strane, u obzir dolaze samo najbogatiji, a jedan velikan samo je hladno odmahnuo rukom

Cristiano Ronaldo odradio je svoje obveze s reprezentacijom te se vratio u Juventus iz kojeg bi mogao otići već u siječnju. Njegov agent u potrazi je za bogatim kupcem

No svi su oni u ova teška vremena pomalo suzdržani, klubovi su to koji si mogu priuštiti Ronaldovu ogromnu plaću, ali im ne pada na pamet onda još uz to isplaćivati i odštetu za Portugalca kojeg je Juventus Realu platio 117 milijuna eura. I u Torinu znaju da taj iznos ne mogu vratiti pa bi bili sretni i sa nekoliko desetaka milijuna eura, samo da ga prodaju.