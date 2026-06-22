Cijeli svijet priča o tome kako je Ibrahimović opisao utakmicu Belgije i Irana

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Belgija je protiv Irana odigrala 0:0 i nastavila zabrinjavajući niz na Svjetskim prvenstvima. Reprezentacija koja je godinama bila pri vrhu svjetskog nogometa ponovno nije uspjela zabiti, a susret protiv Irana mnogi su opisali kao jednu od najtežih utakmica za gledanje na ovom turniru.
Najbolje je to, u svom stilu, sažeo Zlatan Ibrahimović.
Komentirajući remi Belgije i Irana, Ibrahimović nije trošio previše riječi. Njegova izjava brzo se proširila društvenim mrežama jer je brutalno pogodila dojam utakmice.
'U prvom poluvremenu skoro sam zaspao, a u drugom sam stvarno zaspao. I nema se puno toga za reći o ovoj utakmici', rekao je Ibrahimović.
Belgija opet bez gola
Belgija je i protiv Irana djelovala jalovo, sporo i bez pravog rješenja u zadnjoj trećini terena. Iran je, s druge strane, odigrao disciplinirano, dobro zatvarao prostor i uz sjajnog Alirezu Beiranvanda došao do boda koji ga ostavlja u ozbiljnoj igri za povijesni prolazak u nokaut-fazu.
Ibrahimovićeva rečenica zato nije samo duhovita opaska. Ona precizno opisuje frustraciju gledatelja nakon utakmice u kojoj je Belgija, unatoč statusu favorita, ponovno ostala bez konkretnog učinka.
Posebno je bolan podatak da Belgija nastavlja nevjerojatan niz utakmica bez postignutog gola na Svjetskim prvenstvima. Nakon ispadanja u skupini u Kataru i novih problema na ovom turniru, nekadašnja velika generacija sve više izgleda kao reprezentacija koja je izgubila napadački identitet.
Iranu će ovaj bod možda značiti povijest. Belgiji će, međutim, ostati još jedno pitanje bez odgovora - kako momčad s takvim imenom i renomeom na najvećoj sceni ponovno može izgledati toliko bezopasno.