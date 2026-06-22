Cijeli svijet priča o tome kako je Ibrahimović opisao utakmicu Belgije i Irana

'U prvom poluvremenu skoro sam zaspao, a u drugom sam stvarno zaspao. I nema se puno toga za reći o ovoj utakmici', rekao je Ibrahimović.

Komentirajući remi Belgije i Irana, Ibrahimović nije trošio previše riječi. Njegova izjava brzo se proširila društvenim mrežama jer je brutalno pogodila dojam utakmice.

Najbolje je to, u svom stilu, sažeo Zlatan Ibrahimović.

🚨🎙️Zlatan Ibrahimović on the Belgium vs. Iran match 🇮🇷🇧🇪: "In the first half, I nearly fell asleep, and in the second half, I actually did. And there's not much to talk about in this match." pic.twitter.com/89qchKD6I6

Belgija opet bez gola

Belgija je i protiv Irana djelovala jalovo, sporo i bez pravog rješenja u zadnjoj trećini terena. Iran je, s druge strane, odigrao disciplinirano, dobro zatvarao prostor i uz sjajnog Alirezu Beiranvanda došao do boda koji ga ostavlja u ozbiljnoj igri za povijesni prolazak u nokaut-fazu.

Ibrahimovićeva rečenica zato nije samo duhovita opaska. Ona precizno opisuje frustraciju gledatelja nakon utakmice u kojoj je Belgija, unatoč statusu favorita, ponovno ostala bez konkretnog učinka.

Posebno je bolan podatak da Belgija nastavlja nevjerojatan niz utakmica bez postignutog gola na Svjetskim prvenstvima. Nakon ispadanja u skupini u Kataru i novih problema na ovom turniru, nekadašnja velika generacija sve više izgleda kao reprezentacija koja je izgubila napadački identitet.

Iranu će ovaj bod možda značiti povijest. Belgiji će, međutim, ostati još jedno pitanje bez odgovora - kako momčad s takvim imenom i renomeom na najvećoj sceni ponovno može izgledati toliko bezopasno.