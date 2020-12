Cibona stigla do trećeg trijumfa u ABA ligi; pod Tornjem je hrvatski predstavnik nadigrao beogradski FMP

Košarkaši Cibone s uvjerljivih su 93:80 (21-26, 32-22, 16-17, 24-15) pobijedili beogradski FMP u utakmici 9. kola ABA lige

Cibonu su do treće pobjede u ovoj sezoni predvodili Ivan Novačić sa 28 koševa i Filip Bundović sa 20, dok je Mateo Drežnjak postigao 13 poena uz četiri asistencije. Turčin Okben Ulubay sa 16 koševa i Nemanja Nenadić sa 15 bili su najbolji kod FMP-a.

Cibona je preokretom u drugoj četvrtini (32:22) došla do prednosti koju do kraja utakmice nije ispuštala te ju povećala do konačnih 13 razlike.

Briljirao je Ivan Novačić koji je iz igre gađao 10/15 te pogodio sedam trica iz 11 pokušaja. Filip Bundović je iz igre gađao 6/8 i pogodio sedam od 10 slobodnih bacanja.

Novopridošli Amerikanac Scottie Reynolds je bio u sastavu hrvatskog prvaka, ali nije ulazio u igru.