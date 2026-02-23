Legendarni Nizozemac otkrio tko je najveći svih vremena: 'Tek kad si s njim vidiš tko je. Jedini je imao sve'

Kad se sredinom 90-ih pojavio u Europi, najprije u dresu PSV-a, a zatim Barcelone i Intera, Ronaldo Nazario bio je šok za nogomet.

Taj sport dotad nije poznavao takvu silu. Takav spoj snage, brzine, eksplozivnosti i tehnike. Bio je nezaustavljiv. Obrane su pucale pred njim, golmani ostajali ukopani, a stadioni ustajali na noge. Zato je i dobio nadimak Il Fenomeno.

Možda zbog načina života, možda zbog dvije razorne ozljede koljena koje su mu presjekle kontinuitet na samom vrhu, nikada nije ostvario dugogodišnju dominaciju kakvu su kasnije imali Messi i Cristiano Ronaldo. Ali za brojne fanove i romantičare nogometa – on je i danas najveći.

Tako misli i legendarni Clarence Seedorf.

‘Kad si s njim, tek tada vidiš tko je on’

‘Najbolji nogometaš s kojim sam ikad igrao? Tijekom cijele karijere imam isti odgovor i bez imalo oklijevanja – to je Brazilac Ronaldo. Bio je drugačiji od svih’, rekao je Seedorf.

Nizozemac je Ronalda najprije gledao kao protivnika u Nizozemskoj, dok je R9 imao tek 18 godina.

‘Igrao sam protiv njega dok je imao 18, a ja 20 ili 21 godinu, a kasnije sam igrao s njim u istom timu. Na treningu tek vidiš tko je i što je.’

Ronaldo je, kaže Seedorf, radio što je htio na terenu.

‘Kad netko konstantno radi što želi, to nije sreća. Nitko nikad nije imao takvu kombinaciju snage, brzine, vizije, ubitačnosti i preciznosti. On je imao sve.’

Kompletan paket

Seedorfu se san ostvario kada je Ronaldo stigao u Milan. Iako tada više nije bio na vrhuncu, ostavio je snažan dojam.

‘Uvijek sam govorio da bih volio igrati s nekim poput R9. Kad je bio u Barceloni, zamijenili smo dresove i rekao sam mu da jedva čekam da igramo zajedno. Nekoliko godina kasnije to se i dogodilo.’

‘Vidio sam igrače koji mogu driblati i one koji imaju vrhunsku završnicu. Ali samo je on imao kompletan paket. Nevjerojatan je.’

Neponovljiv

Ronaldo je zablistao kao tinejdžer u Cruzeiru, a europsku priču započeo je 1994. u PSV-u. Slijedili su Barcelona, Inter, Real Madrid i Milan. U Interu su mu stradala oba koljena, a upravo su te ozljede spriječile ono što je možda mogla biti najveća karijera u povijesti nogometa.

Ipak, za mnoge koji su ga gledali u punoj snazi – nije bilo boljeg. Messi i Cristiano ispisali su povijest brojkama i kontinuitetom. Ronaldo Nazario ispisao ju je osjećajem. A to je nešto što statistika nikada ne može objasniti.