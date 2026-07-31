Braća Sinković i četverac izborili finale Europskog prvenstva

Sinkovići su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini s vremenom 6:09.60, iza srpske posade koja je bila prva s vremenom 6:08.14 i drugih Španjolaca (6:09.15).

U finalu, koji se vozi sutra s početkom od 11:34 sati, bit će još posade Češke, Rumunjske i Italije.

Ranije je hrvatski četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario plasman u finale i sutra će se boriti za odličje.

Četverac je u svojoj skupini bio najbrži s vremenom 5:42.83, iza njih je bila njemačka posada s vremenom 5:43.57, a treći su bili Česi 5:43.80.



Finale četverca je na rasporedu sutra s početkom u 12.47 sati.

Braća Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinale dvojca nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli šesto mjesto s vremenom 6:39.08. Najbrži su bili Talijani s vremenom 6:21.13. Bez plasmana u polufinale ostao je i David Šain u samcu zauzevši zadnje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom 7:00.78.