ep u veslanju

Braća Sinković i četverac izborili finale Europskog prvenstva

I.Ž./Hina

31.07.2026 u 16:39

Braća Martin i Valent Sinković
Braća Martin i Valent Sinković Izvor: EPA / Autor: MAXIM SHIPENKOV / EPA
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Braća Martin i Valent Sinković plasirali su se u petak u finale dvojca na pariće na Europskom prvenstvu koje se održava u Vareseu

Sinkovići su bili treći u svojoj polufinalnoj skupini s vremenom 6:09.60, iza srpske posade koja je bila prva s vremenom 6:08.14 i drugih Španjolaca (6:09.15).

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U finalu, koji se vozi sutra s početkom od 11:34 sati, bit će još posade Češke, Rumunjske i Italije.    

Ranije je hrvatski četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja ostvario plasman u finale i sutra će se boriti za odličje.  

Četverac je u svojoj skupini bio najbrži s vremenom 5:42.83, iza njih je bila njemačka posada s vremenom 5:43.57, a treći su bili Česi 5:43.80.

Finale četverca je na rasporedu sutra s početkom u 12.47 sati.

Braća Patrik i Anton Lončarić ostali su bez plasmana u polufinale dvojca nakon što su u svojoj kvalifikacijskoj skupini zauzeli šesto mjesto s vremenom 6:39.08. Najbrži su bili Talijani s vremenom 6:21.13.  Bez plasmana u polufinale ostao je i David Šain u samcu zauzevši zadnje mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini s vremenom 7:00.78.

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