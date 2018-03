Borussija doma imala dva gola prednosti, a na kraju je spašavala bod

U prvoj utakmici 25. kola njemačkog nogometnog prvenstva Borussia iz Mönchengladbacha i Werder iz Bremena odigrali su 2:2...

Domaći su u prvom poluvremenu poveli i već nakon pola sata igre imali opipljivih 2:0. Prvo je u 5. minuti zabio Zakaria, da bi u 33. minuti Werderov Moisander zabio autogol. No, gosti su u nastavku stigli do vrijednog boda. Bolje se Werder snašao na snijegom pokrivenom terenu, te je golovima Delaneyja (59) i Johannssona (78) stigao do vrijednog boda u gostima.