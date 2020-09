Boksačka elita s pravom treba strahovati od Filipa Hrgovića; evo koliko malo u ringu 'prežive' suparnici hrvatskog boksača

Nakon što je za novi nokaut protiv Alexandrea Kartozije trebao tek četiri minute, Filip Hrgović popravio je svoju statistiku

Filip Hrgović pobjedom protiv Alexandrea Kartozije došao je do 11. profesionalnog trijumfa, a video nokauta pogledajte OVDJE. Ukupno mu je to deveta pobjeda nokautom i njome je popravio svoju impresivnu statistiku. Mečeve koje je završio, Filip je to napravio većinom ekspresno.

Dvojica boraca s njim su u ringu izdržali do sudačke odluke, odnosno osam rundi. Na toliko su bili dogovoreni mečevi protiv Kevina Johnsona i Seana Turnera, dok ostatak nije uspio izdržati udarce najboljeg hrvatskog teškaša.