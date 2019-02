Bogata nedjelja u HT Prvoj ligi; evo gdje možete gledati domaće utakmice Dinama i Osijeka

U nedjelju su na rasporedu dvije utakmice 21. kola Hrvatski Telekom Prve lige, Osijek dočekuje Istru 1961 (15), a Dinamo je domaćin Slavenu Belupu (17.30)...

'Bit će čudan osjećaj, to nije dvojbeno. Tijekom igrače karijere bili smo cimeri na putovanjima. Jako se dobro poznajemo i niti jedan od nas ne voli gubiti. Kada bismo igrali jedan protiv drugoga na male golove na treningu nismo voljeli gubiti. Želim Renduliću da na klupi Istre bude uspješan i dugovječan, ali sve što mu mogu poželjeti u nedjelju je da ga pobjedim. Kod Istre se toliko toga mijenja u igračkom kadru da nemamo mogućnosti za neku posebnu pripremu utakmice. Moramo se okrenuti sebi i razmišljati o tome kako ćemo pronaći odgovarajuće rješenje na to kako se Istra bude postavila.'

Istra ne treba strijepiti od direktnog ispadanja iz lige jer Rudeš značajno zaostaje za konkurentima u borbi za ostanak, no momčad iz Pule želi izbjeći i lanjski epilog sezone kada je ostanak izborila nakon dramatičnog doigravanja protiv Varaždina. Klupske financije sada su stabilne, momčad ima niz vrlo zanimljivih igrača, a izgleda da je u Renduliću pronađeno i dugoročno rješenje za trenersku poziciju. Istra je solidno odradila prve dvije utakmice drugog dijela sezone i dobro je namučila Dinamo na Maksimiru u prošlom kolu, a sada ima priliku da pobjedom nad Osijekom prepusti pretposljednju poziciju Interu.

Odlična je vijest za Zekića da je FIFA dozvolila registraciju najvećeg pojačanja Kleinheislera za Osijek nakon što veznjakov bivši poslodavac Astana nije ispunio svoje ugovorne obveze, no mađarski reprezentativac u konkurenciji za nastup prvi će put biti za derbi s Dinamom. Prilikom najave utakmice s Istrom Zekić se požalio da mu nekoliko ključnih igrača nije treniralo punim intenzitetom posljednjih dana, te da ni sam još ne zna koju će jedanaestorku postaviti na teren od prve minute. Najveće je pitanje hoće li protiv Istre moći zaigrati Škorić, Pušić i Bočkaj, piše dvoznak.com .

Za Rendulića je ovo posebna utakmica jer je u igračkim danima nosio dres Osijeka:

'Sigurno će navirati uspomene s početka karijere, a još je i Zeka s druge strane. Biti će zanimljivo vidjeti kako će se sve to završiti. Zoran i ja znamo se još iz dječačkih dana kada smo stigli u Osijekov pomladak. Poslije su nam se igrački putevi često znali sretati, a najviše smo se zbližili u vrijeme kad smo igrali za Kamen Ingrad. Imali smo slične puteve u igračkoj karijeri, a sada nas sudbina opet spaja u nešto drugačijim ulogama. Mi dolazimo pobijediti. Nema sumnje da je Osijek favorit, no mi imamo svoje planove i računice. U tih 90 minuta Zekić i ja morat ćemo potisnuti naše prijateljstvo jer obojica imamo rezultatski imperativ. '

U Osijeku neće zaigrati ozlijeđeni Ramon Mierez i bolesni Bruno Savio, no Rendulić će moći računati na zimska pojačanja Lončara i Rimanea koji su stekli pravo nastupa. Biti će zanimljivo vidjeti kako će se donedavni PSG-ov igrač Rimane snaći na hrvatskim nogometnim travnjacima

DINAMO – SLAVEN BELUPO (17.30, Arenasport 3, MAXtv)

Dinamo u prvenstvu djeluje nedodirljivo i već nakon dvadeset odigranih utakmica ima ogromnih 14 bodova prednosti pred prvim pratiteljima. Nakon zimske stanke momčad Nenada Bjelice pred svojim je navijačima slavila protiv Rudeša i Istre, no za sve u klubu mnogo važniji su europski susreti protiv češkog prvaka Viktorije iz Plzena. U četvrtak je Dinamo zahvaljujući sjajnom dodavanju Petkovića i golu Olma imao veliku prednost u Plzenu, no domaćin je s dva gola stopera Pernice uspio preokrenuti rezultat u svoju korist. U četvrtak Viktoria stiže na Maksimir i jasno je da u klubu svi razmišljaju samo o toj utakmici, no prije toga Dinamo mora odraditi prvenstveni susret sa Slavenom.