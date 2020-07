Bivši napadač 'bilih' oduševljava u Sloveniji, a ova izjava zaboljet će svakog navijača Hajduka: Došao bih besplatno, ali nisu me zvali

Ljubljanska Olimpija na čelu je slovenskog prvenstva, a hrvatski napadač, bivši igrač Hajduka, Ante Vukušić najbolji je strijelac lige

U posljednje dvije utakmice, Ante Vukušić zabio je čak sedam golova. Četiri protiv Rudara, tri protiv Triglava. Naravno, svi su ti golovi itekako važni u njegovoj osobnoj statistici, a možda i najvažniji zabio je u utakmici prije, protiv Maribora, kada je jednim golom odlučio najveći slovenski derbi i omogućio bijeg svojim 'zmajčekima'.

I sada, četiri kola prije kraja slovenskog prvenstva Vukušić na svom kontu ima već 26 golova.

Statistika je impresivna, a navijači Hajduka u čudu. Jer, 'bilima' treba takav igrač, koji se svojevremeno sâm nudio klubu s Poljuda.

'Dobio sam u posljednje vrijeme preko tisuću poruka navijača Hajduka na svim društvenim mrežama koji mi poručuju; ‘vrati se u Hajduk’. Evo, sad sam baš završio trening, a nakon njega je na mobitelu osvanulo tridesetak poruka, sve imaju isti zaključak; dođi, trebaš Hajduku. Ljudi prepoznaju što radim, to mi je jako drago. Oni koji razumiju nogomet, znaju koliko sam Hajduku značio i prije. Znaju što sam im donio i što bi im donio u budućnosti. Ali Hajdukovi, pod navodnicima, ‘stručnjaci’ imaju neke druge planove i dovest će sigurno neke bolje igrače. Neki koji su došli jaki su na riječima, a na terenu šute. Teren najbolje pokazuje tko je kakav. Vidi se što su oni napravili ove sezone, a što ja radim', rekao je Vukušić u intervjuu za Sportske novosti.

A onda dodao još nešto što će dodatno razljutiti Vukušićeve obožavatelje.

'Hajduk je imao šansu, ali me nisu zvali! Onda bih došao besplatno. Sad je naravno druga priča. Predsjednik Mandarić bi sad za svaki klub koji me želi tražio veliku odštetu. Ako Hajduk to može platiti, evo me na Poljudu. S obzirom kakve su igrače plaćali, i to s velikim ciframa, to im ne bi trebao biti problem. Hajduk je doveo dosta ‘mačaka u vreći’.

