Bivši hrvatski izbornik Repeša rekao pravu istinu o razlozima debakla Srbije i NBA zvijezda

Bivši hrvatski izbornik Jasmin Repeša, koji je u trenerskoj karijeri prošao puno toga, za tportal je prokomentirao neke iznenađujuće rezultate sa Svjetskog prvenstva košarkaša u Kini, s naglaskom na poraze u četvrtfinalu dva najveća favorita za zlato, Srbije i SAD-a

'Amerikanci su na SP stigli sa svojom tzv. trećom ekipom, ali usprkos tome očekivalo se od njih da idu do kraja s obzirom na struku koju predvode Gregg Popovich i Steve Kerr te individualnu kvalitetu većine igrača. No evidentno je da ovi NBA igrači prvi put igraju zajedno, nisu imali dovoljno vremena za uigravanje i zbog toga su neke reprezentacije, posebno one iz Europe, u velikoj prednosti jer godinama igraju zajedno. Ukratko, Amerikanci imaju kvalitetu igre samo kad pojedinci poput Mitchella ili Walkera sjajno izgledaju u napadu, ali to je u ovoj selekciji bilo rijetko. Obrana kod njih nije sporna, trudili su se, ali to nije bilo dovoljno za plasman u polufinale', kazao je u uvodu Repeša.

No posebna priča je reprezentacija Srbije, a koja je prema nekim analitičarima bila najveći favorit za zlato. Na koncu su u četvrtfinalu poraženi od Argentine:

'Gledao sam sve utakmice Srbije, uključujući pripremne, a redovito se čujem s kolegama iz Srbije i ono što je zaključak jest kako je ova generacija bila pod velikim psihološkim opterećenjem. Očito je napuhnut balon više nego što je trebalo jer treba podsjetiti kako na prošlim natjecanjima, gdje su osvajali srebra, realno nisu bili favoriti zbog puno otkaza igrača. No napravljena je atmosfera kako se mora otići do kraja i to je očito bilo zapreka i veliko opterećenje igračima koji evidentno imaju kvalitetu za velike stvari. Ali porazi od Španjolske i Argentine, selekcija koje imaju kontinuitet i tradiciju, pokazali su da se nikoga ne smije podcijeniti, pogotovo ne reprezentacije koje imaju igrače s ogromnim iskustvom i puno utakmica na velikim natjecanjima.'

Posebna priča ovog SP-a je Argentinac Luis Scola koji u 40. godini života igra kao u najboljim danima i bio je ključni igrač protiv Srbije u završnici utakmice. Ako netko od hrvatskih trenera dobro poznaje Scolu, to je upravo Repeša:

'Puno puta tijekom karijere igrao sam protiv njegovih momčadi i on je uvijek bio igrač koji radi razliku u napadu zahvaljujući razumijevanju igre. Igrajući u Europi postao je jedan od prvih visokih igrača koji je sposoban, nakon dolaska u blokove bekovima (pick and roll), praktički igrati kao playmaker i donositi ključne odluke. Scola uvijek igra glavom, točno zna gdje mora biti na terenu i svojom igrom napravio je puno nereda reprezentaciji Srbije. On nikada nije igrao na atleticizam, a sada, kada je u 40. godini života, pogotovo je do izražaja došlo to razumijevanju igre. Užitak ga je gledati!'