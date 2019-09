Američki izbornik pokazao da je ljudina; ako netko misli da je francuska pobjeda nezaslužena...

Najveća senzacija svjetskog košarkaškog prvenstva je poraz SAD-a u četvrtfinalu, Francuzi su srušili prvog favorita natjecanja 89:79, a pred novinare je zamišljenog lica stigao izbornik NBA zvijezda Gregg Popovich

Bez obzira na otkaze najboljih košarkaša te što je američka vrsta u Kinu stigla praktički s C ili D momčadi, i dalje se govorilo i pisalo za SAD da je uz Srbiju najveći favorit za zlato. No te dvije reprezentacije neće igrati u finalu nego ih čeka međusobna utakmica za plasman od petog do osmog mjesta. Srbiju su sredili Argentinci, a SAD su nastradale od Francuza.