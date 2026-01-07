Bio je zvijezda Dinama, a sad bi mogao otići iz Europe

Rog je ove sezone u trećem planu u talijanskom klubu, a spominje se da bi nakon raskida ugovora karijeru mogao nastaviti izvan Europe, u klubu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Takav rasplet značio bi veliki zaokret za igrača koji je godinama bio vezan uz najjače europske lige, ali i borbu s ozljedama koje su mu usporile karijeru.

Malo minuta i traženje novog početka

Rog je prošlu sezonu proveo na posudbi u Dinamu, a tijekom ljeta se u kuloarima spominjao u kombinacijama za promjenu sredine. Na kraju je ostao u Cagliariju, no u aktualnoj sezoni nije uspio uhvatiti kontinuitet nastupa.

U karijeri je igrao za Varaždin i RNK Split, a Dinamo ga je doveo 2015. godine. Dvije godine poslije ostvario je veliki transfer u Napoli, a kasnije je bio i u Sevilli, prije nego što je stigao u Cagliari. Za hrvatsku reprezentaciju upisao je 21 nastup.

Ako se pregovori o raskidu ugovora realiziraju, Rog bi u sljedećim tjednima mogao zaključiti europsko poglavlje i potražiti novu priliku izvan kontinenta.