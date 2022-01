Bio je važan dio naše zlatne generacije, a sada je žestoko opalio po hrvatskim rukometašima: Dečki, ovo je bila rasprodaja ugleda...

Goran Šprem bio je izuzetno kritičan prema hrvatskim rukometašima nakon njihove zadnje utakmice na Euru i remija s Nizozemskom (28:28)

Umirovljeni hrvatski rukometaš bio je dio zlatne generacije koja se okitila svjetskim (2003.) i olimpijskim zlatom (2004.), a uz to ima još dva svjetska srebra. Za reprezentaciju je upisao 109 nastupa i dao 277 golova te ima pravo reći svoje mišljenje o nastupu Kauboja na Euru u Mađarskoj i Slovačkoj.

Goran Šprem je bio kritičan nakon neodučenog rezultata s Nizozemskom koja je najugodnije iznenađenje prvenstva, ali…

'Nedorečenost, to je moja ocjena. Prosipamo ugled koji smo stjecali godinama, jer to je Nizozemska, da je ne znam koja naša ekipa igrala! Ja sam mislio da ćemo ih pregaziti, bar deset razlike. Umorni jesmo, ali svi su, svi su imali problema s koronavirusom. To je baš ono šamarčina, baš dobra šamarčina. Nije mi drago zbog toga', izjavio je iskreni Šprem na RTL-u.