Bio je jedna od najvećih nada Dinama, postao je prvi Hrvat u Real Madridu, a na kraju nije zaigrao ni za 'modre' ni za 'kraljeve'...

Igor Jovićević (45) iza sebe ima više nego intrigantnu životnu priču - sa 17 godina proglašavali su ga 'novim Bobanom', potpisao je za madridski Real, a onda je prst sudbine odlučio da mu velika igračka karijera nije suđena. Nakon teške ozljede igrao je diljem kugle zemaljske, od Brazila, preko Japana i Kine, do Ukrajine. Danas je više nego uspješan trener Dinamove U-19 momčadi...

'Osjećaji su mi bili pomiješani - s jedne sam strane dobio ugovor Reala, ali to je istodobno značilo da neću ostvariti dječački san i igrati za Dinamovu prvu momčad! Odlučio sam otići u Madrid pa, iako će me uvijek proganjati to neigranje za Dinamo, nakon svega ne žalim za tom odlukom i uvijek pokušavam pozitivno gledati na sve', nakon toliko vremena promišlja Jovićević.

'Krajem 2010. godine nazvao me predsjednik Karpatyja Petro Petrovič Diminskij i ponudio mi je funkciju sportskog direktora, a očito sam ostavio dobar dojam kao igrač. Prihvatio sam izazov jer nakon reorganizacije ostali smo bez gotovo svih trenera pa mi je predsjednik dao da organiziram kompletnu struku u klubu! Na noge sam prvo postavio momčad do 19 godina, potom sam preuzeo sastav do 21. godine, a 2014. godine postao sam trener prve momčadi', prisjetio se trenerskih početaka Igor Jovićević, a još je u Ukrajini započeo školovanje za Uefinu PRO-licencu. Ispit je polagao s jednim od najboljih svjetskih napadača i aktualnim ukrajinskim izbornikom Andrijem Ševčenkom !

'Kad smo položili, pljeskalo nam je 300 ljudi iz Uefe. Kakav je Ševčenko bio učenik? A reći ću da nije baš učio iz skripta i bilježnica, uvijek bi nešto improvizirao. Rekao mi je da mu je trenerski uzor bio Valerij Lobanovski, kasnije Ancelotti i Mourinho. Njih trojica su ga definirala kao trenera. Zajedno smo učili šest semestara. Izlazili smo zajedno na večere, išli na utakmice, druženja...'

Nakon Ukrajine Igor Jovićević je u sezoni 2016./2017. vodio slovensko Celje, a onda je stigao toliko željeni poziv.

'Jednog ću se dana sigurno vratiti u Hrvatsku. A Dinamo? Eh... Pa tko normalan ne bi volio biti trener Dinama? A moj je motiv dvostruko veći nego kod ostalih. Naime, ako već nisam mogao u Dinamu uspjeti kao nogometaš, onda se nadam da ću uspjeti kao trener! Sanjam o danu kad ću sjesti na maksimirsku klupu', rekao je Jovićević u razgovoru za Večernji list još 2015. godine.

Povratak na Maksimir bio je vrlo emotivan, valjda će jednog dana na red doći i Real...

San mu se ostvario - 2017. godine dobio je priliku raditi u omladinskom pogonu Dinama! Preuzeo je za početak drugu momčad, pa onda U-23, a od ljeta 2018. na klupi je U-19 momčadi.

'Na poziv Dinama nisam mogao ostati imun. Želio sam još jednom osjetiti Dinamo, kada već nisam kao igrač, želio sam kao trener jednom izaći pred Boyse i osjetiti tu dinamovštinu koja mi kola žilama. I danas uživam u ovome što radim, obožavam djecu i svoj prostor za napredak vidim u energiji koja me pokreće iz dana u dan, u tim momcima s kojima radimo, napredujemo i pokušavamo pratiti korak prve momčadi', otkriva Jovićević, a sa svojim izabranicima ove sezone napravio je pravo čudo. Mali su 'modri' stigli do četvrtfinala Lige prvaka. Na tom su putu nanizali vršnjake Viitorula, Astane, moskovskog Lokomotiva i Liverpoola, a onda ih je u četvrtfinalu zaustavio Chelsea.

'Ostaje žal što se lijepa priča završila na tužan način. Moram biti ponosan na dečke, u globalu smo odigrali kvalitetnu utakmicu. Disciplinirano i pametno usmjerili smo je tamo gdje nam je odgovaralo. Primili smo gol iz dva prekida. To je možda bio prevelik psihološki udarac da bismo preokrenuli rezultat u našu korist u raspucavanju. Moramo izvući pouku iz ovoga, dignuti glave i biti ponosni jer ćemo određeno vrijeme s pozitivnim stavom gledati na sve ovo što se događalo do danas', realan je bio Igor Jovićević na kraju ovosezonskog europskog puta juniora Dinama.

Još je ranije progovorio o novim naraštajima nogometaša, problemima s kojima se susreće u svakodnevnom radu.

'S obzirom na to da sam prošao sve i svašta, mogu lakše osjetiti igrača. Vremena se, jasno, mijenjaju, današnji su klinci po mentalitetu i kućnom odgoju drugačiji, a i sama predanost tome pozivu nije jednaka. Svi smo se počeli baviti nogometom iz strasti i ljubavi, no danas je on postao biznis i to ga mijenja, a u suštini mora postojati ona dječačka ljubav. Kada vidiš Messija, on i danas nosi svoj dječački osmijeh. To znači budan sanjati, to je energija koja je nukleus svega', kaže Jovićević i nastavlja:

'Neću uljepšavati: mislim da su danas roditelji problem. Jer prije je klincima nogomet bio hobi i ljubav, iz čega se stvarala karijera. Danas je u startu sve - posao. A to nije dobro. Ambicijama se guše igrači, ne da im se prostor za napredak. A to su mladići koji se tek formiraju i prvotno se nogometa moraju igrati. Tek potom od njega i živjeti. Stoga su potrebne određene vještine da ih polako usmjeravaš, ne preskačući stepenice...'

Za kraj, sam Igor Jovićević trener priznaje kako se kod njega danas Igor Jovićević igrač, klasična 'desetka', ne bi dobro proveo u momčadi...