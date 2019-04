Oglasili se utučeni trener i mladi igrači Dinama: Ostaje žal što je lijepa priča gotova, ali moramo biti ponosni

Nogometaši Dinama ostali su bez plasmana na završni turnir juniorske Lige prvaka, iako su do 77. minute vodili sa 2:0. Chelsea je s dva pogotka izborio jedanaesterce u kojima je hrvatski reprezentativni vratar Karlo Žiger obranio dva udarca i odveo Chelsea u polufinale

'Ostaje žal što se lijepa priča završila na tužan način. Moram biti ponosan na dečke, odigrali smo kvalitetnu utakmicu u globalu. Bila je to zahtjevna utakmica. Disciplinirano i pametno smo usmjerili utakmicu tamo gdje nam odgovara. Primili smo gol iz dva prekida. To je možda bio prevelik psihološki udarac da bi preokrenuli rezultat u našu korist na raspucavanju. Moramo izvući pouku iz ovoga, dignuti glave i biti ponosni jer ćemo određeno vrijeme s pozitivnim stavom gledati na sve ovo što se događalo do danas', izjavio je trener Dinamovih juniora Igor Jovićević.