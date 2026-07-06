Bellingham porukom oduševio englesku javnost: 'Uzmite još jednu žesticu...'

Engleska je u osmini finala Svjetskog prvenstva slavila na mitskoj Azteci, stadionu na kojem je Meksiko prije tog susreta izgubio samo dvije od prethodnih 89 utakmica i nikada na Svjetskom prvenstvu. Momčad Thomasa Tuchela pritom je više od jednog poluvremena igrala s igračem manje nakon isključenja Jarella Quansaha .

No već do tada Bellingham je praktički riješio utakmicu.

Veznjak Real Madrida zabio je dva pogotka u razmaku od samo 98 sekundi i utišao više od 80 tisuća domaćih navijača. Prvo je glavom otvorio rezultat, a zatim je utrčao na centaršut Harryja Kanea i pogodio za svoj četvrti gol na ovom Svjetskom prvenstvu.

Nije briljirao samo u napadu. Nakon što je Julián Quiñones smanjio zaostatak Meksika, César Montes bio je na korak do izjednačenja, ali je upravo Bellingham u posljednji trenutak spasio Englesku sjajnom reakcijom u vlastitom kaznenom prostoru.

Nakon utakmice nije dvojio. 'Ovo je najbolja večer u mojoj karijeri u reprezentaciji Engleske. Nevjerojatno, jednostavno nevjerojatno', rekao je Bellingham.

Iako ima tek 23 godine, ovo mu je već četvrto veliko natjecanje s reprezentacijom, a u međuvremenu je postao jedan od vođa engleske svlačionice

'Znam kolika je odgovornost na meni'

Svjestan je i odgovornosti koju nosi: 'Znam kolika je odgovornost na meni, kao i na svim ostalim igračima. Svatko ima svoju ulogu na terenu, ali ja znam što mogu donijeti ovoj momčadi.'

Bellingham vjeruje da bi upravo ovakva pobjeda mogla promijeniti mentalitet Engleske u nastavku turnira: 'Potpuno sam uvjeren u ovu momčad i nadam se da će nam ovakva pobjeda dati dodatno samopouzdanje. Imamo vrhunske igrače i ne bismo se trebali bojati nikoga.'

Dodao je da Engleska prečesto prekasno shvati koliko je kvalitetna: 'Ne bismo trebali čekati 40, 50 ili 60 minuta da shvatimo koliko smo dobra momčad. Nadam se da će ova pobjeda usaditi vjeru cijeloj svlačionici jer to zaslužujemo.'

Na kraju je Bellingham poslao i emotivnu poruku navijačima u domovini: 'Biti dio reprezentacije koja ljudima može pružiti ovakve trenutke znači mi više od gotovo svega što sam ostvario u karijeri i životu.'

A zatim je uslijedio poziv koji je oduševio Engleze: 'Djeco, nemojte ići u školu. Roditelji, nemojte ići na posao. Uživajte u ovom danu. Budite s prijateljima, ponovno otiđite u pub ako možete. Uživajte jer ovakve večeri ne dolaze često.'

'Uzmite još jednu žesticu i recite šefovima da sutra ne dolazite na posao', poručio je simpatični Englez.