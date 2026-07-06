Ancelotti otkrio zašto Vinicius nije pucao penal koji je izbacio Brazil sa SP-a

Brazilski napadač sada je prvi put odgovorio na kritike i poručio da odluka nije bila njegova, nego izbornika Carla Ancelottija.

'Izbornik prije utakmice odredi tko će izvoditi jedanaesterce. Odabrao je Bruna. Nikada nisam bio tašt niti sam razmišljao o tome da budem najbolji strijelac. Smatrao je da Bruno bolje izvodi jedanaesterce i zato ga je odabrao. Nikada nisam bježao od odgovornosti', rekao je Vinicius nakon utakmice.

Dodao je kako zna da će mnogi pogrešno protumačiti njegovu odluku.

'Mnogi će reći da nisam htio pucati, ali nikada nisam bježao od odgovornosti. U Real Madridu izvodim jedanaesterce kada me trener odredi. Moramo se bolje pripremiti za sljedeće Svjetsko prvenstvo i ono što nas čeka', poručio je.

Ancelotti: Sve je bilo unaprijed određeno

Viniciusovu verziju događaja potvrdio je i Carlo Ancelotti.

Brazilski izbornik otkrio je da je redoslijed izvođača jedanaesteraca bio određen prije početka utakmice na temelju detaljne statističke analize.

'Analizirali smo podatke iz posljednjih godinu dana. Najbolji izvođač je Neymar, zatim Igor Thiago, potom Raphinha, Bruno Guimarães i Martinelli. Budući da Neymar nije bio na terenu, procijenili smo da je Bruno najbolji izvođač među igračima koji su igrali', objasnio je Ancelotti.

Vinicius je naglasio kako nikada nije raspravljao s izbornikom o toj odluci te je stao u obranu suigrača koji je promašio penal.

'Nije bilo nikakve rasprave. Trener je odabrao Bruna, a za takve se situacije pripremamo svaki dan. Nažalost, promašio je. Takav je nogomet. Mora podignuti glavu. Odigrao je odlično Svjetsko prvenstvo i žao mi je što će ga mnogi pamtiti upravo po tom jedanaestercu', zaključio je Vinicius.