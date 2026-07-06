Osim što je Meksikancima uništila snove, Realova zvijezda upisala se u povijest

Jude Bellingham je utišao uzavrelu atmosferu koju su napravili meksički navijači krajem prvog dijela. Zabijao je u 36. i 38. minuti za 2:0 Engleske, ali se domaćin vratio krajem prvog dijela kada je Julian Quinones smanjio na 1:2 u 42. minuti.

Opasan trenutak po Englesku dogodio se u 54. minuti kada je crveni karton zaradio Quansah, ali je Engleska unatoč tome povećala prednost u 60. minuti kada je Harry Kane realizirao jedanaesterac za 3:1.

Novi povratak Meksiko je učinio u 69., tada je Raul Jimenez pogodio s bijele točke za 2:3, ali do trećeg gola domaćin ipak nije uspio doći.

S ova dva gola Meksiku, Jude Bellingham, velika Realova zvijezda, upisala se u povijest svjetski prvenstava.

Naime, Bellingham je zabio je dva pogotka u razmaku od samo 98 sekundi, što je treći najbrži 'dvogol' u povijesti Svjetskih prvenstava: