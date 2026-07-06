Osim što je Meksikancima uništila snove, Realova zvijezda upisala se u povijest

SJAJNI BELLINGHAM

Osim što je Meksikancima uništila snove, Realova zvijezda upisala se u povijest

  • S.Š.
  • Zadnja izmjena 06.07.2026 07:36
  • Objavljeno 06.07.2026 u 07:36
Jude Bellingham
Jude Bellingham Izvor: EPA / Autor: Alex Cruz
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Nogometna reprezentacija Engleske igrat će u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva nakon slavlja 3:2 (2:1) u dramatičnom i napetom ogledu protiv Meksika, na gostujućem stadionu Azteca.

Jude Bellingham je utišao uzavrelu atmosferu koju su napravili meksički navijači krajem prvog dijela. Zabijao je u 36. i 38. minuti za 2:0 Engleske, ali se domaćin vratio krajem prvog dijela kada je Julian Quinones smanjio na 1:2 u 42. minuti.

Opasan trenutak po Englesku dogodio se u 54. minuti kada je crveni karton zaradio Quansah, ali je Engleska unatoč tome povećala prednost u 60. minuti kada je Harry Kane realizirao jedanaesterac za 3:1.

Novi povratak Meksiko je učinio u 69., tada je Raul Jimenez pogodio s bijele točke za 2:3, ali do trećeg gola domaćin ipak nije uspio doći.

S ova dva gola Meksiku, Jude Bellingham, velika Realova zvijezda, upisala se u povijest svjetski prvenstava.

Naime, Bellingham je zabio je dva pogotka u razmaku od samo 98 sekundi, što je treći najbrži 'dvogol' u povijesti Svjetskih prvenstava:

  • 1:10 - Toni Kroos protiv Brazila (2014.)
  • 1:35 - Kylian Mbappé protiv Argentine (2022.)
  • 1:38 - Jude Bellingham protiv Meksika (2026.)

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