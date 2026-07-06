Ancelotti nakon ispadanja sa SP-a otkrio što Brazilu nedostaje

Brazil, koji posljednji put nije igrao četvrtfinale Svjetskog prvenstva još 1990. godine, protiv Norveške nikada nije pronašao pravi ritam. Norvežani su od početka izgledali hrabro i organizirano, a već u trećoj minuti Sander Berge zabio je pogodak koji je poništen zbog zaleđa.

'Na početku mi se činilo da smo kontrolirana momčad, stvarali smo prilike. Bilo je teško stvarati prevelik pritisak jer je Norveška zatvarala obranu, a prevelik pritisak nosi rizik', rekao je Ancelotti.

To je bila ključna dilema Brazila. Momčad je morala napasti, ali nije smjela ostaviti previše prostora Norvežanima. U takvoj utakmici Brazilu je nedostajalo više kvalitete u sredini terena, više ideje između linija i više igrača koji mogu ubrzati ritam bez gubljenja kontrole.

Ancelotti je priznao da se tu nalazi jedan od glavnih problema.

Rekao je da će momčad nastaviti raditi svoj posao i 'tražiti nove ideje', ali je jasno dao do znanja što Brazilu treba u budućnosti: 'Trebamo mlade talente, trebamo igrače visoke razine koji će ući u brazilski nogomet', poručio je Ancelotti.

Ancelotti, ipak, nije želio potpuno srušiti svoju momčad: 'Mislim da smo odradili solidan posao, ali to je nogomet, to je sport. Ponekad moraš okusiti poraz', dodao je.

Ancelotti je bio jasan: Brazil ima talenta, ali treba novu energiju. Ima zvijezde, ali treba bolju strukturu. Ima napadačku moć, ali treba vezni red koji može držati momčad na najvišoj razini u najtežim utakmicama.

Norveška je Brazil kaznila, a Ancelotti je nakon svega poslao jasnu poruku: budućnost brazilske reprezentacije mora se graditi na novim igračima visoke razine.