Arsenal prokockao sigurnu pobjedu, Everton 'potopljen' kod Bournemoutha

Londonski Arsenal odigrao je u 5. kolu engleskog prvenstva 2:2 kod Watforda iako su 'topnici' do 53. minute vodili 2:0...

Watford je nakon toga zaigrao nešto bolje, ali do odmora nije uspio postići gol. No, u 53. minuti domaći su uspjeli smanjiti na 2:1 i to nakon katastrofalne greške Sokratisa, a to je iskoristio Cleverly i postigao gol.

Nakon toga je Watford stvorio još nekoliko sjajnih prilika, ali lopta nije htjela u gol iako je obrana Arsenala djelovala kriminalno loše i potpuno nesigurno. Tako je u 79. minuti stigla nova pogreška igrača Arsenala. David Luiz u svom šesnaestercu srušio igrača Watforda, a sudac je svirao penal.

Pereyra je bio siguran i izjednačio na 2:2. To je unijelo dodatnu živost kod igrača Watforda koji su krenuli i po potpuni preokret. Watford je imao nekoliko fantastičnih prilika da dođe do sva tri boda, ali igrači ovog tima su bili neprecizni pa je na kraju završilo 2:2.

Nogometaši Bournemoutha osvojili su tri boda nakon što su na domaćem terenu bili bolji od Evertona 3:1.

Domaći su bolje ušli u susret i zasluženo poveli u 23. minuti kada je Callum Wilson zatresao mrežu Evertona. Izjednačenje je gostima donio Dominic Calvert-Lewin u 44. minuti.

Imao je Everton terensku inicijativu u drugom poluvremenu, ali je što je domaćin do prednosti stigao u 67. minuti preko Ryana Frasiera koji je deset minuta prije toga ušao u igru. Već u 72. minuti bilo je 3:1, strijelac svog drugog gola bio je Wilson koji je tako otklonio svaku nedoumicu oko pobjednika u ovom susretu.