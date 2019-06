Argentinci su napokon nekoga pobijedili; Katarci su pošteno namučili Messija i suigrače

S puno nervoze ušli su Argentinci u utakmicu s Katarom. Samo ih je pobjeda vodila u četvrtfinale Copa Americe, a na kraju su 'gauči' ipak slavili, bilo je 2:0...

Argentinci su bili pod velikim pritiskom, pobjeda u ovom susretu bila je imperativ... Na kraju su Leo Messi i suigrači do nje stigli uz puno muke, ali ujedno i potpuno zasluženo jer su u drugom poluvremenu bili više nego dominantni. No, to se i očekuje u utakmicama u kojima Argentina sa svim svojim zvijezdama igra protiv skromnih reprezentacija kao što je ova katarska...