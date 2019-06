Obožavani bivši izbornik poslao je jasnu poruku svima u domovini: Zaključajte ega i vratite Hrvatsku u Split

U Splitu bi se sutra (ponedjeljak, 24. lipnja) trebao održati sastanak predstavnika HNS-a, Hajduka i Grada Splita na kojemu bi se napokon trebale razriješiti sve nesuglasice glede gostovanje hrvatske nogometne reprezentacije na Poljudu. O tome za Sportklub progovorio bivši hrvatski izbornik Slaven Bilić...

'Hrvatska reprezentacija treba Split. Ovo je parola, politička parola, ali to stvarno mislim tako. Hrvatska reprezentacija treba Split, a još više Split treba reprezentaciju. To dijete od osam godina, on to hoće, zaslužuje i želi', kazao je Slaven Bilić u razgovoru za Sportklub i zaključio: