Razočarani Ivica Tucak nakon poraza: Pali smo junački! Ali šteta, imali smo ih...

Hrvatski su vaterpolisti u Beogradu izgubili u finalu Svjetske lige od Srbije 12:11. U dramatičnoj završnici utakmice, koja je dobrim djelom igrana po jakoj kiši i vjetru, Srbi su pobjednički gol zabili iz peterca 17 sekundi prije kraja

Bili su hrvatski vaterpolisti tako blizu. Blizu pobjede usred Beograda, u finalu Svjetske lige protiv najljućeg protivnika - Srbije. Bili su blizu i osvajanja 350.000 dolara koliko iznosi nagrada za osvajanje Svjetske lige... No, sve je to gotovo nevažno u odnosu na ono što pobjeda zaista donosi, a to je izravan plasman na Olimpijske igre u Tokiju sljedeće godine.