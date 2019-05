Antonio Conte ne prašta; Roman Abramovič će dobro zapamtiti talijanskog trenera...

Vodio je Antonio Conte (49) londonski Chelsea dvije sezone. Osvojio je englesko prvenstvo 2017. godine i FA kup 2018., da bi mu na kraju sezone čelnici kluba uručili otkaz. Talijanski stručnjak nije imao razloga za zabrinutost jer Chelsea mu je cijelo vrijeme isplaćivao dogovorene plaće zbog prijevremenog raskida ugovora

No, problem je bio u tome što Antonio Conte želi raditi, a prema ugovoru s Chelseajem zainteresirani bi klub 'bluesima' morao isplatiti više od 10 milijuna eura odštete za trenera kojemu su - dali otkaz!

Pokušavao je Conte na sve načine dokazati kako do razlaza s Romanom Abramovičem nije došlo zbog njegovih pogrešaka, pokušavao se nagoditi i raskinuti ugovor, ali čelnici momčadi sa Stamford Bridgea nisu popuštali. Zato je Conte pokrenuo sudski postupak na sudu u Londonu i tražio čak 20 milijuna eura odštete za nanesenu štetu i neostvarenu dobit.

Na kraju je i pobijedio! Sud je presudio u njegovu korist, ali talijanski stručnjak neće dobiti traženi iznos. No, neće biti nezadovoljan jer Chelsea mu mora isplatiti sve zaostale plaće i - 10 milijuna eura odštete! Nije loše jer Conteu je istekao ugovor s Chelseajem i sad mirno može tražiti novi angažman, a uz sve to je za godinu dana 'hlađenja' zaradio 10 milijuna eura. Pa to je posao iz snova!