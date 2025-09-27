Antea Šikić Kaučić ukupna pobjednica Svjetskog gimnastičkog Challenge kupa

Šesnaestogodišnja Antea Šikić-Kaučič u Szombatelyju je na parteru zauzela 9. mjesto s ocjenom 12.550. No, ujedno je nakon ovoga natjecanja na temelju bodova osvojenih tijekom cijele sezone proglašena ukupnom pobjednicom Svjetskog Challenge kupa u toj disciplini, objavio je Hrvatski gimnastički savez na svom Instagramu.

U petak su u Szombathelyu bile kvalifikacije u kojima je uz Anteu nastupilo još sedam hrvatskih predstavnika, od kojih je troje izborilo finala.

Tijana Korent s ocjenom 13.150 kao 4. izborila je finale preskoka. Na konju s hvataljkama Hrvatska ima dva finalista. Filip Ude s 14.200 s drugog se mjesta plasirao u finale. Mateo Žugec je zauzeo 6. mjesto s ocjenom 13.800.

Mila Prpić i Erin Bakran obje su na gredi zaradile ocjenu 12.500. Zbog razlike u početnoj ocjeni, Erin je zauzela 10. mjesto, a Mila 12. Tin Srbić za svoj nastup na preči dobio je ocjenu 13.100 te zauzeo 13. mjesto.