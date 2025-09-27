ODLIČAN NASTUP

Antea Šikić Kaučić ukupna pobjednica Svjetskog gimnastičkog Challenge kupa

N.M. / Hina

27.09.2025 u 14:50

Antea Šikić-Kaučič
Antea Šikić-Kaučič Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HGS
Bionic
Reading

Hrvatska gimnastičarka Antea Šikić-Kaučič, koja je ovaj vikend nastupila na parteru na Svjetskom gimnastičkom Challenge kupu u mađarskom Szombathelyu, na temelju bodova osvojenih tijekom cijele sezone proglašena je ukupnom pobjednicom na parteru.

Šesnaestogodišnja Antea Šikić-Kaučič u Szombatelyju je na parteru zauzela 9. mjesto s ocjenom 12.550. No, ujedno je nakon ovoga natjecanja na temelju bodova osvojenih tijekom cijele sezone proglašena ukupnom pobjednicom Svjetskog Challenge kupa u toj disciplini, objavio je Hrvatski gimnastički savez na svom Instagramu.

U petak su u Szombathelyu bile kvalifikacije u kojima je uz Anteu nastupilo još sedam hrvatskih predstavnika, od kojih je troje izborilo finala.

Tijana Korent s ocjenom 13.150 kao 4. izborila je finale preskoka. Na konju s hvataljkama Hrvatska ima dva finalista. Filip Ude s 14.200 s drugog se mjesta plasirao u finale. Mateo Žugec je zauzeo 6. mjesto s ocjenom 13.800.

Mila Prpić i Erin Bakran obje su na gredi zaradile ocjenu 12.500. Zbog razlike u početnoj ocjeni, Erin je zauzela 10. mjesto, a Mila 12. Tin Srbić za svoj nastup na preči dobio je ocjenu 13.100 te zauzeo 13. mjesto.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
HVALEVRIJEDNO

HVALEVRIJEDNO

Velika gesta Hajduka: Evo što su poklonili Koprivnici uoči utakmice Kupa
GOST SPORTA NEDJELJOM

GOST SPORTA NEDJELJOM

Bivši Hajdukov kapetan otvoreno o treneru Bilih: Čuo sam da nije baš...
ENIGMA

ENIGMA

Kovačevića pitali zašto Mudražija ne igra: Evo što je rekao

najpopularnije

Još vijesti