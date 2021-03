Ante Rebić zabio za slavlje Milana u velikom derbiju s Romom, ali 'rossoneri' su na kraju ovu pobjedu skupo platili

U derbiju 24. kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na gostovanju pobijedio Romu 2:1, a pobjednički gol za 'rossonere' zabio je hrvatski reprezentativac Ante Rebić...

Istaknimo kako je Milan je u prvih 10 minuta zabio dva gola, no oba su poništena zbog zaleđa nakon asistencije VAR sobe. Već u 4. minuti je pogodio Tomori, a u 10. minuti Zlatan Ibrahimović na Rebićevu asistenciju, no gosti su se dva puta uzalud radovali. U prvih 45 minuta je poništen i gol Rome u 28. minuti kad je zabio Mkhitaryan, no u začetku akcije je bio prekršaj.

U prvom poluvremenu smo ipak vidjeli i jedan gol koji nije poništen, a zabio ga je Kessie iz penala u 43. minuti. Fazio je na rubu kaznenog prostora nagazio Calabriju, a sudac Marco Guida je nakon pregleda video zapisa dosudio jedanaesterac za goste.

Roma je izjednačila u 50. minuti preko Veretouta, no samo osam minuta kasnije Rebić je doveo goste u novu prednost.

Hrvatski reprezentativac je primio loptu na rubu kaznenog prostora lijepo se okrenuo, načinio dva koraka i sjajno pogodio suprotni kut za svoj peti gol ove sezone. I pobjedu 'rossonera' protiv Rome na Olimpicu u Rimu!

No, Milan je skupo platio ovu pobjedu. Samo 11 minuta nakon što je zabio gol, Ante Rebić je morao napustiti teren zbog ozljede prepone, a prije njega je također zbog problema s ozljedom izašao i Zlatan Ibrahimović.

Rebić je i u prvom poluvremenu dva puta opasno ugrozio suparnički gol, no Pau Lopez je oba puta bio spreman. Mario Mandžukić nije nastupio zbog ozljede.

Milan se ovom pobjedom ponovo približio vodećem Interu na četiri boda minusa.