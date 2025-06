Ante Delija otkrio tko ga je 'pogurao' u UFC: Kad uđem u taj kavez...

'Kada sam sparirao prošlo ljeto s Tomom Aspinalom rekao mi je da će me gurnut u UFC i da će ih kontaktirati. Čim sam bio slobodan i odradio onaj meč u FNC-u, imao sam klauzulu da mogu ići, ako dobijem ponudu od UFC-a i odma su me nakon te borbe kontaktirali', rekao je Ante Delija u razgovoru za Dnevnik Nove TV te otkrio:

'Nisam to čak ni tražio od njega, a učinio mi je to. To su predivni ljudi, predivna obitelj. Toliko je to skroman i normalan čovjek i to je nešto nevjerojatno. Sama ta privilegija da treniraš s Aspinalom te diže u glavi. Nije tu samo tu Aspinal, tu su i De Fries, Parker, Modestes koji su top razina. Kad treniraš s njima, moraš ići prema gore.'

Ante Delija iza sebe ima bogatu karijeru u organizacijama poput PFL-a i KSW-a, a UFC-ov poziv stigao je u pravom trenutku. Hrvatski borac sada će moći pokazati svoje vještine na najvišoj razini i potvrditi status jednog od najcjenjenijih europskih teškaša.

Ugovor s UFC-om je na četiri borbe, uskoro će biti objavljen i protivnik. Delija je posebno željan jednog revanša.

'Nadam da ću se borit protiv Marcina Tybure i još nekih suparnika koji su meni zanimljivi. Vidjet ćemo. Ne smijem nešto službeno reći, ali meč je dogovoren', kaže Delija koji ima 25 pobjeda i 6 poraza u karijeri koja je konačno došla tamo gdje pripada:

'Da sam završio karijeru, a da nisam bio u UFC-u, ne bih bio sretan. Sad sam tu i kad uđem u taj kavez ispunio sam svaki svoj san. Jednostavno, uživat ću u kavezu.'