Ana Đerek ukupna je pobjednica Svjetskog kupa na gredi i parteru, ali odlučila je propustiti svjetsko prvenstvo u Japanu?!

Hrvatska gimnatičarka Ana Đerek ukupna je pobjednica Svjetskog Challenge kupa za sezonu 2020/21. na gredi i parteru

Upravo je na ovim spravama u Mersinu Đerek osvojila medalje u nedjelju, srebro na gredi i broncu na parteru. Treću medalju Hrvatskoj u sedam finala donio je Filip Ude, broncu na konju s hvataljkama. Tijana Korent završila je četvrta na preskoku i ujedno je treća u ukupnom poretku na toj spravi. Sara Šulekić je pak u svom prvom finalu u karijeri završila kao peta na dvovisinskim ručama (12,400), a Christina Zwicker bila je šesta na ručama (12,200) i gredi (11,200).

Đerek je za osvajanje ukupnog poretka na gredi trebalo minimalno srebro i ona ga je ulovila sa 12,600 bodova. Pobjeda na parteru već je i prije početka finala bila spremljena u džep, stoga je za nju i bronca (12,850) bila i više nego dovoljna.

'Teško mi je opisati koliko sam sretna, zadovoljna i preponosna na ovo što sam danas napravila. Ušla sam u dvoranu praznih ruku, a izašla sa četiri nagrade. I nije to samo za danas. To su nagrade za cijelu ovu godinu, za sve što sam napravila. Osim pobjeda na našim CRO-GYM ligama, najboljeg rezultata na Europskom prvenstvu u Baselu, imam četiri Svjetska kupa iza sebe na kojima sam radila po dvije sprave i svaki put ušla u oba finala. Imam osam finala, šest medalja i na kraju dvije ukupne pobjede na rang listi… Na parteru sam očekivala to, ali za gredu mi je trebalo zlato ili srebro i eto, uspjela sam', rekla je Đerek.

'Sada je i definitivno, neću ići na Svjetsko prvenstvo koje je na jesen u Japanu. Moj plan je sada samo dobro se odmoriti pa ćemo vidjeti što ćemo i kako dalje', dodala je.

Udeu je Mersin bio jedna od posljednjih priprema za Japan. Drugi vikend zaredom, nakon Kopra, ponovno je bio brončani, ovaj put s ocjenom 14,150.

'Nisam zadovoljan vježbom. Sve je bilo super i na kraju, na saskoku sam malo zabrljao, ali bilo je dovoljno za treće mjesto. Sljedeća etapa je zadnja etapa CRO-GYM lige sljedećeg vikenda u Osijeku i onda se pripremamo za SP', kazao je Ude.

Korent je drugi put ove sezone ostala na korak do postolja.

'Malo sam razočarana jer sam opet bila četvrta kao i u Osijeku. Izgleda da mi ove godine nije baš bilo suđeno da budem na postolju. Nadam se da će se to sljedeće sezone promijeniti. No, svejedno, jako sam sretna sa svojim skokovima, s odrađenim natjecanjem ovdje, imali smo manje vremena za pripremu nego inače, pa je i to djelomično utjecalo. Uspjela sam ipak ostati biti treća u ukupnom poretku Svjetskog kupa, a to je veliki uspjeh za mene. Ponosna sam zbog toga', izjavila je Korent.