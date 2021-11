Aktualni prvak Lewis Hamilton je i dalje u strahu; neki nisu svjesni situacije, a on može zbog toga ostati bez naslova prvaka

Sezona Formule 1 se bliži kraju, a kod aktualnog prvaka Lewisa Hamiltona i dalje je prisutan strah od koronavirusa

Britanac je s Mercedesom u lovu na rekordni osmi naslov prvaka, ali bi mu računicu mogao pokvariti Max Verstappen koji u bolidu Red Bulla dvije utrke prije kraja ima prednost od osam bodova. No danas su specifična vremena i svi se nadaju kako će o naslovu odlučivati sami vozači na stazi, a ne koronavirus.

'Godina može biti gotova ako propustite jednu ili dvije utrke. Vidio sam i druge sportaše koji su također super opušteni i nije ih briga. Ako to dobiju, dobiju, i bilo je stvarno čudno vidjeti to. Ali to je sve otežalo', rekao je Hamilton za BBC.

On je prošle sezone zbog koronavirusa propustio jednu utrku, ali tada mu to nije moglo naštetiti u osvajanju naslova, ali kada bi mu se to dogodilo u završnici ove sezone, oprostio bi se od titule.