RIJEDAK PRIZOR

Zvijezda serije 'The Pitt' pozirala sa suprugom i djecom

I. B.

08.01.2026 u 21:24

Auden Wyle, Sara Wells, Noah Wyle i Owen Strasser Wyle
Auden Wyle, Sara Wells, Noah Wyle i Owen Strasser Wyle Izvor: Profimedia / Autor: Scott Kirkland / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Noah Wyle pretvorio je premijeru druge sezone hit serije 'The Pitt' u rijedak obiteljski izlazak

Glumac se u srijedu navečer pojavio na crvenom tepihu u Los Angelesu zajedno sa suprugom Sarom i djecom, 20-godišnjom Auden i 23-godišnjim Owenom.

Izgledao je elegantno u bordo odijelu koje je kombinirao s bež košuljom i kravatom u istom tonu.

vezane vijesti

Sara je za ovu posebnu priliku zablistala u zlatnoj haljini s malim izrezom u struku, a izgled je upotpunila dijamantnim naušnicama.

Auden je očarala u prozirnoj čipkastoj haljini, uz točkaste najlonke i potpetice, dok je Owen nosio odijelo na pruge.

Auden Wyle, Sara Wells, Noah Wyle i Owen Strasser Wyle
Auden Wyle, Sara Wells, Noah Wyle i Owen Strasser Wyle Izvor: Profimedia / Autor: Scott Kirkland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Noah (54) i Sara (46), koji su u braku od 2014. godine, imaju i desetogodišnju kćer Frances.

Zvijezda serije 'Hitna služba' u HBO-ovoj medicinskoj drami 'The Pitt' tumači lik dr. Michaela Robinavitcha, a serija prati bolničke djelatnike koji rade u bolnici u Pennsylvaniji.

Izvor: Društvene mreže

Slavu stekao u 'Hitnoj službi'

Noah je stekao slavu glumeći Johna Cartera u seriji 'Hitna služba' od 1994. do 2009. godine.

Poznat je i po ulozi Toma Masona u znanstveno-fantastičnoj seriji 'Falling Skies', koja se prikazivala od 2011. do 2015. godine.

Zanimljivo je da njegova djeca još uvijek nisu pogledala nijednu od njegovih popularnih serija, iako su odgledala sve sezone dugogodišnje medicinske drame 'Uvod u anatomiju'.

Auden Wyle, Sara Wells, Noah Wyle i Owen Strasser Wyle
Auden Wyle, Sara Wells, Noah Wyle i Owen Strasser Wyle Izvor: Profimedia / Autor: Scott Kirkland / Shutterstock Editorial / Profimedia

'Ni jedno od moje starije djece nije gledalo', rekao je za časopis People o seriji 'Hitna služba'. 'To nam je pomalo osjetljiva tema.'

'Međutim, što su stariji i što ih više počinje zanimati ovaj posao, to više osjećam želju da im pokažem ono što sam radio i možda ih potaknem da se uključe u taj svijet', dodao je glumac kojeg pamtimo i iz filma 'A Few Good Men'.

Noah je otkrio da Owen pohađa fakultet i studira film, dok je Auden već započela glumačku karijeru.

Otac i kći već su zajedno glumili oca i kćer na ekranu, u seriji 'Leverage: Redemption'.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OVO JE BILO NAJTEŽE

OVO JE BILO NAJTEŽE

Jennifer Garner progovorila o razvodu od Afflecka: 'Nisam mogla podnijeti ono što je tada...'
ne krije ponos

ne krije ponos

Kate Hudson dirljivom objavom proslavila 22. rođendan najstarijeg sina
THE JODY HILDEBRANDT STORY

THE JODY HILDEBRANDT STORY

Ovaj Netflixov hit ne silazi s liste najgledanijih: 'Mučan, potresan, teško probavljiv...'

najpopularnije

Još vijesti