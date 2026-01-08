Zvijezda serije 'The Pitt' pozirala sa suprugom i djecom

Noah Wyle pretvorio je premijeru druge sezone hit serije 'The Pitt' u rijedak obiteljski izlazak

Glumac se u srijedu navečer pojavio na crvenom tepihu u Los Angelesu zajedno sa suprugom Sarom i djecom, 20-godišnjom Auden i 23-godišnjim Owenom. Izgledao je elegantno u bordo odijelu koje je kombinirao s bež košuljom i kravatom u istom tonu.

Sara je za ovu posebnu priliku zablistala u zlatnoj haljini s malim izrezom u struku, a izgled je upotpunila dijamantnim naušnicama. Auden je očarala u prozirnoj čipkastoj haljini, uz točkaste najlonke i potpetice, dok je Owen nosio odijelo na pruge.

Noah (54) i Sara (46), koji su u braku od 2014. godine, imaju i desetogodišnju kćer Frances. Zvijezda serije 'Hitna služba' u HBO-ovoj medicinskoj drami 'The Pitt' tumači lik dr. Michaela Robinavitcha, a serija prati bolničke djelatnike koji rade u bolnici u Pennsylvaniji.

Izvor: Društvene mreže

Slavu stekao u 'Hitnoj službi' Noah je stekao slavu glumeći Johna Cartera u seriji 'Hitna služba' od 1994. do 2009. godine. Poznat je i po ulozi Toma Masona u znanstveno-fantastičnoj seriji 'Falling Skies', koja se prikazivala od 2011. do 2015. godine. Zanimljivo je da njegova djeca još uvijek nisu pogledala nijednu od njegovih popularnih serija, iako su odgledala sve sezone dugogodišnje medicinske drame 'Uvod u anatomiju'.