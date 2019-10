Zvijezda moćne ADID ekipe YokoO i berlinska techno senzacija VTSS stižu na No Sleep Festival

Maratonski No Sleep Festival koji će tijekom nesanog vikenda, počevši od petka poslijepodne 8., pa sve do duboko u nedjelju 10. studenog, u Beogradu okupiti tisuće ljudi iz preko 30 zemalja svijeta, upravo je dobio nova pojačanja!

Nizu fantastičnih imena među kojima su Amelie Lens, Bicep, Mind Against, Kobosil, Anastasia Kristensen i brojni drugi, pridružit će se i najtraženija mlada zvijezda berlinske techno scene, VTSS, kao i popularna zvijezda vodeće DJ ekipe Burning Man festivala i izdavačke kuće 'All Day I Dream', YokoO. Prvog jutra na glavnom danceflooru kluba Drugstore nastupit će i Human Rias, rezident kultnog minhenskog kluba MMA, s kojim će DJ pult podjeliti i regionalni techno producenti sa zavidnom internacionalnom karijerom Lag i Forest People, a već sutradan u isto vrijeme i na istom mjestu uz perjanicu ADID ekipe vrtjet će i uzdanice beogradskog progressive zvuka, Bokee i Popi Divine. Uskoro stižu i prve ulaznice za pojedinačne događaje poput ovih partyja u Drugstoru, ali i u Glavnom Hangaru u Luci Beograd, i to po prvim i najboljim cijenama samo za najbrže u četvrtak 10.10. točno u 10h.

Fantastični setovi već su najavljeni za petak, 8. studenog na glavnoj festivalskoj lokaciji u Glavnom Hangaru u Luci Beograd uz izvođače među kojima su Amelie Lens, Kobosil, Joyhauser i mnogi drugi čija će imena uskoro biti poznata javnosti. Prikladnu završnicu ovog spektakularnog programa priredit će VTSS u subotu ujutro na slčužbenom afteru u Drugstoru. Ova umjetnica poljskog porijekla polako zauzima poziciju vodećeg izvođača novog berlinskog vala, a sirovim pristupom techno, acid, EBM, pa čak i hardcore žanrovima osvaja publiku širom svijeta, kako svojim setovima, tako i izdavanjem materijala za etikete Skin i Haven i doprinosu njujorškom kolektivu Discwoman. Slavu je stekla kao rezident kultnih Brutaż događaja u Varšavi, i u svom matičnom klubu Jasna1, dok danas redovno nastupa u klubovima kao što su berlinski Berghain, amsterdamski De School, madridski Mondo i londonski fabric.

Upravo ova, jedna od vodećih svjetskih institucija elektronske muzike, na svega par odabranih svjetskih lokacija među kojima se našao i Beograd, ove godine obilježava 20 godina besprijekornog rada. Program velike proslave londonskog kluba fabric na No Sleep Festivalu 9. studenog predvode DJ tandemi Bicep i Mind Against, danska zvijezda Anastasia Kristensen, kao i rezidenti kluba Terry Francis i Anna Wall. Snažne emocije iz Glavnog Hangara u Luci Beograd bit će prenesene i na službeni afterparty drugog festivalskog dana, jer u kultni Drugstore sa svojim blendom francuske zavodljivosti i australijske neposrednosti stiže YokoO. Nakon što je guru 'All Day I Dream' ekipe Lee Burridge prošle godine nastupio na No Sleep Festivalu, a potom na No Sleep binu Exita doveo i cijelu svoju ekipu, i ove godine Beograd je nezaobilazan za ADID porodicu čiji će zvuk u trosatnom setu predstaviti producent čiji je album 'Nothing Can Compare' već obilježio godinu na izmaku.

Za ovogodišnji No Sleep Festival vlada ogroman interes, te će Beograd 8. i 9. studenog ugostiti izuzetno veliki broj fanova elektronske glazbe iz preko 30 zemalja svijeta. Samo u preliminarnoj prodaji otišlo je gotovo tri puta više ulaznica nego prošle godine, a ograničeni kapacitet kolosalnog Glavnog Hangara u Luci Beograd, već je dostigao prvu trećinu i ovim tempom ide k rasprodaji prije festivala. Cijene ulaznica u prvoj i najpovoljnijoj redovnoj seriji su 190 kn za standardnu festivalsku i 340 kn za VIP narukvicu, a kupiti se mogu na Entriu (www.entrio.hr).