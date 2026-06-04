Zvijezda hit-serije donirala bubreg i pokrenula lanac od 14 ljudi koji je spasio sedam života

Zvijezda Prime Video serije 'Off Campus', glumac Belmont Cameli, pokazao je da istinski heroji ne postoje samo na ekranu nakon što je svojom odlukom o donaciji bubrega pokrenuo transplantacijski lanac koji je spasio sedam života

Sve je počelo još 2018. godine kada je tada 20-godišnji Belmont Cameli, zvijezda serije 'Off Campus' kojom su posljednjib tjedan svi zaluđeni, saznao da njegov prijatelj iz djetinjstva, Brendan Flaherty, hitno treba transplantaciju bubrega. Iako glumac biološki nije bio kompatibilan donor, odbio je odustati od namjere da pomogne, a njegov je pristanak na sudjelovanje u unakrsnoj razmjeni organa u konačnici rezultirao složenim pothvatom u kojem je sudjelovalo čak 14 osoba.

Porazna statistika i život na aparatima Flaherty se nalazio u iznimno teškom stanju uzrokovanom zatajenjem bubrega te je preživljavao isključivo zahvaljujući svakodnevnoj dijalizi. Na listi čekanja proveo je iscrpljujućih šest godina. Cameli je kasnije na društvenim mrežama, uz fotografije iz bolnice, iznio poraznu statistiku o ovoj bolesti s kojom se suočavaju tisuće ljudi. 'Svaki dan 20 ljudi umre čekajući transplantaciju bubrega. Pacijentima u prosjeku treba tri i pol godine na listi čekanja prije nego što dobiju transplantaciju, a i to samo ako su toliko sretni', istaknuo je glumac.

Off Campus Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Liane Hentscher







+15 Off Campus Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Liane Hentscher

Kada su liječnici u bolnici Northwestern utvrdili da se Camelijev bubreg ne može transplantirati njegovom prijatelju, predložili su uključivanje u takozvani program razmjene parova. U takvim se sustavima nekompatibilni parovi donora i primatelja spajaju s drugima u sličnoj situaciji. Lančana reakcija koja je spojila strance Camelijev bubreg u ovom je programu dodijeljen Clotildi Ruiz. Njezina kći također nije mogla donirati organ vlastitoj majci, ali je njezin bubreg idealno odgovarao drugom pacijentu na bolničkoj listi. Lanac se tako nastavio širiti od pacijenta do pacijenta sve dok Flaherty napokon nije dobio odgovarajući organ od potpuno nepoznatog donora.

Off Campus S1 - Official Trailer | Prime Video Izvor: Društvene mreže

Danas 28-godišnji glumac, koji u popularnoj hokejaškoj seriji igra lik Garretta, prisjetio se tog pothvata u kojem je sedam pacijenata dobilo novu priliku za život. 'Činjenica je da većina nas ima dva zdrava bubrega, dok se tisuće ljudi bore iz dana u dan sa samo jednim koji otkazuje. Bio sam blagoslovljen prilikom i privilegijom da spasim život', objasnio je Cameli.

Zašto 14 ljudi u lancu, a 7 spašenih života? Računica iza ovog medicinskog pothvata temelji se na sustavu nekompatibilnih parova. U program razmjene ušlo je točno sedam takvih parova, a svaki se sastojao od jednog pacijenta kojem je trebao bubreg i jednog donora (poput Camelija) koji mu ga je želio dati, ali nije mogao zbog biološkog nepodudaranja. Medicinski tim zatim je 'prekrižio' njihove podatke i međusobno ih uskladio. Svaki od sedam donora dao je svoj bubreg onom pacijentu u grupi kojem je savršeno odgovarao, čime je unutar tog zatvorenog lanca od 14 ljudi uspješno obavljeno sedam transplantacija.