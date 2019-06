Zvijezda Beverly Hillsa: 'Vlastita djeca nisu me prepoznala u seriji'

Tori Spelling koja je u legendarnoj seriji 'Beverly Hills, 90 210' glumila Donnu Martin, otkrila je kako je njezinih dvoje najstarije djece prije nekoliko godina uopće nije prepoznalo kad im je pokazala stare epizode

Glumica koja sa suprugom Deanom McDermottom ima petero djece: Liama (12), Stellu (11), Hattie (7), Finna (6) i Beau (2) ispričala je kako su njezini klinci gledali stare epizode Beverlyja u kojem je glumila od 1990 do 2000. no nisu je prepoznali.

'Pokazala sam mojoj najstarijoj djeci neke stare epizode prije 5, 6 godina, ali nisu me uspjeli prepoznati. 'OK, tu je Ian, tu je Jennie, a gdje si ti mama. Moja kćer je izjavila da me nije prepoznala zbog boje kose koju sam tad imala', kaže glumica koja je otvoreno priznala da je korigirala nos.

Iako se pisalo o rivalstvu između nje i Brende odnosno Shannen Doherty koja je 1994. napustila seriju, Tori kaže kako to nije istina.

'Bile smo zbilja vrlo bliske dok smo snimale 'Beverly Hills'. Shannen je bila jedna od mojih najboljih prijateljica. Nikad se nismo svađale niti se doživljavale kao konkurencija. Svašta se tad pisalo, ali ništa od toga nije bilo istina', rekla je T. Spelling gostujući u emisiji '2DayFM Breakfast', dodajući kako su se njih dvije vremenom udaljile.