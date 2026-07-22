'Zona sumraka': Billy Zane prvi put govorio o misterioznom slučaju sa seta 'Titanica'

Iako je ' Titanic ' jedan od najuspješnijih filmova svih vremena, iza njegova nastanka krije se priča koja ni gotovo tri desetljeća poslije nije dobila odgovor. Tijekom snimanja 1996. godine više od 60 članova filmske ekipe završilo je u bolnici nakon što su konzumirali hranu kontaminiranu PCP-om, snažnim halucinogenom.

O jednom od najbizarnijih incidenata u Hollywoodu sada je prvi put javno progovorio Billy Zane, koji je u filmu glumio Cala Hockleyja. Gostujući u podcastu Brotherly Love potvrdio je da se incident doista dogodio, ali je naglasio kako tada nije bio na setu te ne želi nagađati tko je odgovoran.

'Ne mogu ni potvrditi ni opovrgnuti nijednu teoriju. Nisam bio tamo. Sve se dogodilo tijekom snimanja scena koje su se odvijale u sadašnjosti', rekao je glumac. Dodao je kako su mu kolege kasnije ispričale da su oni koji su prepoznali prve znakove djelovanja halucinogena pokušali ostati smireni, dok su ostali bili potpuno prestravljeni.



Otkrio je i da Kate Winslet, Leonardo DiCaprio i Gloria Stuart toga dana nisu bili na setu pa nisu ni konzumirali kontaminirani obrok.

Kaos na setu i u bolnici

Incident se dogodio tijekom posljednjih dana snimanja u Novoj Škotskoj. Nakon noćnog obroka članovi ekipe počeli su osjećati vrtoglavicu, dezorijentiranost i halucinacije, a deseci su završili u bolnici.

Redatelj James Cameron isprva je pomislio da je riječ o trovanju hranom, no prizor koji ga je dočekao nakon povratka na set nikada nije zaboravio. 'Soba je bila potpuno prazna. Stajao sam pokraj kamere i monitora, a nikoga nije bilo. Bilo je kao u 'Zoni sumraka', prisjetio se redatelj u intervjuu za Vanity Fair 2017. godine.