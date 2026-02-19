Znate li tko su sinovi Phila Collinsa? Jedan je već krenuo njegovim stopama

Frontmen grupe Genesis proslavio je 75. rođendan okružen ljubavlju svoje obitelji usprkos zdravstvenim problemima s kojima se već duže vrijeme bori. Nakon što je njegova kći, glumica Lily Collins, javno poručila koliko je 'zahvalna' na svom ocu, javio se i Philov sin kojeg rijetko viđamo u javnosti

Legendarni glazbenik Phil Collins ima petero djece iz prijašnjih veza: sinove Nicholasa, Matthewa i Simona te kćeri Joely i Lily. I dok je Lily, zvijezda Netflixove hit serije 'Emily u Parizu', često pod svjetlima reflektora, ostala djeca slavnog glazbenika radije drže svoje živote podalje od očiju javnosti. Ipak, za očev veliki 75. rođendan, 24-godišnji Nicholas podijelio je rijetku obiteljsku fotografiju na kojoj pozira s ocem i svojim 21-godišnjim bratom Matthewom.

'Sretan 75. rođendan, tata! Tako sam ponosan na tebe', napisao je Nicholas na svom Instagram profilu. 'Hvala ti što me uvijek inspiriraš i što si najbolji tata kojeg sam mogao poželjeti. Volim te puno', dodao je, dok je njegov brat Matthew u komentarima ostavio dva crvena srca i emotikone slavlja. Na fotografiji Phil sjedi nasmijan između svoja dva sina, koje je dobio u braku s trećom suprugom Orianne Cevey. Obje njegove kćeri također su iskazale ljubav prema obitelji ispod objave. Philova najstarija kći Joely (53), koju ima s prvom suprugom Andreom Bertorelli, napisala je: 'Kakve sjajne fotografije!! Sretan rođendan, tata!', dok je Lily komentirala: 'Apsolutno najveći', uz nekoliko emotikona srca.

Phil Collins Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN





Glazbeni geni Nicholas je očito naslijedio glazbeni gen od svog slavnog oca te je krenuo stopama frontmena Genesisa postavši bubnjar. Štoviše, dijelio je pozornicu s ocem svirajući bubnjeve na njegovoj povratničkoj turneji 2017. godine, kada je imao samo 15 godina. 'Cijeli sam život bio izložen očevoj glazbi, pa mi je to druga priroda. Ali potpuno je drugačije kada samo znate pjesmu u usporedbi s time kada je zapravo svirate', rekao je Nicholas tada za Rolling Stone.

Nakon što je uključio Nicholasa u svoj bend za turneju 2019., Phil je za australsku emisiju The Project izjavio: 'On ne svira bubnjeve zato što je šefov sin, već zato što je dovoljno dobar.' Nicholas je također zamijenio oca na bubnjevima tijekom turneje Genesisa 2021., nastupao s engleskom rock supergrupom Mike + The Mechanics, a ima i vlastiti bend pod nazivom Better Strangers. Borba sa zdravljem Lily, jedino dijete koje Phil ima s drugom suprugom Jill Tavelman, za očev je 75. rođendan podijelila dirljive selfije s njim, usprkos njegovim nedavnim zdravstvenim problemima. Glazbenik je nedavno otkrio da je prošao pet operacija koljena te da mu je potrebna 24-satna njega medicinske sestre kako bi kontrolirao terapiju.