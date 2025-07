Zlatko Dalić se javio s Hipodroma: 'Jedno srce, jedna duša, jedna Hrvatska'

View this post on Instagram

Podsjetimo, velika prašina se podigla na povratku Vatrenih iz Moskve 2018. godine, budući da je mnogima zasmetao Thompsonov ulazak u slavljenički autobus. Tada je izbornik Zlatko Dalić komentirao: 'Dok sam izbornik, bit će onako kako kažu igrači, a oni su rekli da hoće Thompsona', kazao je Dalić.

'Ne znam što je u tome pogrešno. Njegova pjesma 'Lijepa li si' hit je u autobusu na našem putu do stadiona, ona je motivacijska injekcija prije istrčavanja iz svlačionice na teren. Što je u njoj loše, gdje vidite poruke mržnje, zašto moramo trpjeti ta prozivanja?' čudio se Dalić i dodao da je to 'pjesma o ljubavi prema domovini koja iritira pet posto ljudi u ovoj državi, dok bi ostalih 95 posto uz nju slavilo pobjede'. 'E, pa slavit ćemo kako mi to želimo. Neka pati koga smeta…', poručio je tada.