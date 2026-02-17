Život je imao druge planove: Robert Duvall ženio se četiri puta, a jedan san nije mu se ostvario

Duvall je bio poznat po ulogama u brojnim hvaljenim projektima tijekom svoje karijere u Hollywoodu, uključujući 'Kuma' i 'Apokalipsu danas'. No, prije gotovo dva desetljeća, Duvall je iskreno progovorio o tome zašto nikada nije postao otac.

U istom intervjuu, Duvall je govorio i o susretu s ocem svoje supruge, priznajući da je situacija bila pomalo neugodna zbog razlike u godinama od četiri desetljeća. 'Kada sam upoznao njezinog oca, nisam znao trebam li ga zvati 'oče' ili 'sine'!', našalio se.

'Pretpostavljam da pucam ćorke' , rekao je tada u svom stilu. 'Pokušao sam s mnogo različitih žena, u braku i izvan njega. Razmišljao sam o posvojenju, ali moja supruga i ja to još nismo učinili', izjavio je za magazin Details u travnju 2007.

Duvall nije često govorio o tome zašto nema djece jer je, kažu, svoje vrijeme ulagao u svoj zanat, brakove i jednostavno življenje života. Govorio je o tome kako mu to nije bilo suđeno u prošlosti, ali nikada o tome nije razmišljao kao o žaljenju. To je možda uzrokovalo sukobe u nekim njegovim brakovima, ali činjenica da nema djecu nikada nije bilo presudno za njega. Živio je nevjerojatan život, 95 godina bilo je dobro potrošeno. Jednostavno, život je imao druge planove.

Ljubav se rodila u pekari

Duvall je svoju četvrtu suprugu, Lucianu Pedrazu, upoznao u Argentini 1997. godine. Prisjetio se njihovog prvog susreta u intervjuu za Esquire 2010. godine: 'Upoznao sam suprugu u Argentini. Cvjećarna je bila zatvorena, pa sam otišao u pekaru. Da je cvjećarna bila otvorena, nikada je ne bih upoznao.'

Par je čak i surađivao na filmu Assassination Tango iz 2002., koji je Duvall producirao, režirao i u kojem je glumio uz nju. Glumac je bio poznat kao vješt plesač tanga, a čak je imao i svoj tango studio u Argentini i SAD-u.

Ipak, Duvall je iskusio djelić roditeljstva jer je njegova prva supruga, Barbara Benjamin, imala dvije kćeri iz prethodnog braka. Upoznali su se tijekom snimanja filma Ubiti pticu rugalicu 1962., a bili su u braku od 1964. do 1975. Njegova druga supruga bila je Gail Youngs (1982.-1986.), a treća plesačica Sharon Brophy (1991.-1995.).