Maja kao Aretha razvalila i odnijela prvu pobjedu! Katarina kao Shakira zavela žiri

Pred gledateljima je još jedna sezona najgledanijeg zabavnog showa 'Tvoje lice zvuči poznato'. U petom izdanju emisije osmero kandidata kroz 13 nastavaka transformirat će se u najpoznatije glazbene legende

'Ovo je bilo moćno!' – izjavljivali su članovi žirija koje je Maja ostavila pod velikim dojmom. Saša je nakon nastupa izjavio da je čak i malo tužan, ali to samo zato jer smatra Majin nastup bolji od njegovog kad je on bio natjecatelj.

'Šok! Bila si odlična. Shakiru se može iskarikirat, no ti to nisi. To je to.', komentirao je Saša. 'Plijenila si pažnju, bila si divna, dozirala si tu knedlu koja ona ima i to baš kvalitetno. Bila si puno bolja Shakira od mene, bila si seksi', rekla je Nives.

Damir Poljičak nastupio je kao Amii Stewart. 'Što si ti učinio od sebe moj Damire', kazao je voditelj Mešin i nasmijao publiku. 'Meni je bilo presavršeno u svim segmentima', rekla je Nives.